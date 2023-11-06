新財長首發聲：加快推進1兆國債發行使用 穩妥化解地方債

中國新任財政部長藍佛安。(中新社)

中國政府此前宣布今年第四季增發國債 人民幣1兆元（約1367億美元），中國新任財政部 長藍佛安表示，會加快推進新增國債的發行使用，管好用好，另外會提前下達2024年部分新增地方政府債務額度，保持政府支出強度。這是藍佛安履新財政部黨組書記、部長後，首次接受媒體採訪談下一步財政政策重點，受到市場關注。

藍佛安接受官媒新華社專訪，他表示，「財政部將持續貫徹實施好積極的財政政策，並著力在提效上下更大功夫，更好發揮財政政策效能」。

藍佛安在部署下一步支出持續發力上表示，「加快推進新增國債的發行使用，用好新增地方政府專款債券 資金，維持合理支出強度」；同時，加強財政資金管理，嚴肅財經紀律，提高資金使用效能。市場普遍預計，11月份1兆新增國債將開啟發行。財政部明確其中5000億元擬今年安排使用，剩餘5000億元結轉明年使用。資金將重點用於災後恢復重建、重點防洪治理工程、自然災害應急能力提升工程等八大方面。

藍佛安表示，發行使用地方政府專案債券，是規範地方政府舉債融資的重要舉措，對於帶動擴大有效投資、推動經濟總體回升向好有重要作用。

他表示，今年前9個月，各地發行用於項目建設的新增專項債券3.3兆元。根據國務院部署和有關工作安排，會提前下達2024年部分新增地方政府債務額度，合理保障地方融資需求，促進經濟持續向好。

藍佛安又提到，財政政策要強化落實，嚴防風險，進一步強化各級政府責任，確保基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）底線，抓好所有化債方案落實，積極穩妥推動化解地方政府債務風險。

現年61歲的技術官僚藍佛安10月24日剛被任命為財政部長。不過，他在9月底就已經被任命為財政部黨組書記。藍佛安先前擔任中共山西省委書記，似乎從未有過在中央政府任職的經驗。

美國之音報導，中國經濟今年在後疫情期間反彈不力，政府在今年初制定的經濟成長約5%的目標很難實現。除了今年自然災害頻繁造成的經濟損失外，房地產業持續萎靡不振、債務違約爆雷頻響、年輕人失業率飆升、企業和個人因信心不足而不敢投資或消費等因素外，地方政府債台高築也是一大頭痛問題。

為刺激經濟成長，中國政府重啟依靠投入資金、增加中央和地方政府開支的辦法拉抬經濟的老戲碼，上個月宣布將在第四季度增發總額為1兆國債。