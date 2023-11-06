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進博會首位外國政要致詞 澳總理：與中關係近年愈發重要

中國新聞組／上海6日電
澳洲總理艾班尼斯（右）逛進博會。（歐新社）
澳洲總理艾班尼斯（右）逛進博會。（歐新社）

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨在第六屆上海進博會開幕式致詞指出，中澳關係近年愈發重要；中澳要找到共同利益所在，澳洲會繼續與中國富有建設性地進行合作。艾班尼斯此行也受到中國官方的禮遇，安排他在進博會上的致詞順序是外國政要之首。而據調查，有七成在華澳企支持艾班尼斯政府推動中澳關係回溫，相較一年前的不滿是「180度大轉彎」。

艾班尼斯4日抵達上海展開為期4天的訪華行程，這是自2016年4月以來首位訪問中國的澳洲總理。艾班尼斯昨出席了在上海舉行的進博會，並在國務院總理李强發表主旨演講後致詞，是開幕式上首位致詞的外國領導人。艾班尼斯並參觀了進博會食品與農產品展區同澳洲參展商交流。

艾班尼斯致詞表示，這次是他第七次訪問中國，及首次以澳洲總理身分到訪。中澳自貿協定2015年生效後，雙方貿易額成倍增長，澳洲從中國進口大量產品，也為中國的企業提供重要的投入。經濟的互補性為兩國關係注入活力。

他強調，中澳關係近年愈趨重要，未來可以做得還有很多。澳洲與中國的經貿關係在2022年、2023年都取得非常好的進展，中澳雙邊關係的成功也希望與世界共享。他認為，澳洲與中國一樣，在G20、APEC和在地區各類框架當中都有著重要的作用。國家間的貿易聯繫將會進一步有利促進國家關係的發展，「我們要找到共同利益所在」。

據「澳洲廣播公司」（ABC）中文網消息，艾班尼斯抵達上海後，參加了由李强主持的進博會歡迎晚宴。今天前往北京與國家主席習近平會面。

環球時報報導，據中國澳洲商會在艾班尼斯訪華前夕進行的一場閃電式調查顯示，70%的受訪澳企對艾班尼斯政府管理中澳關係感到滿意或非常滿意。這一結果與一年前相同的調查比較，發生了「180度的大轉彎」。2022年5月，中澳商會進行的調查顯示，同樣是70%的受訪企業，但他們都對澳洲前政府對華關係的處理感到不滿。 

這項調查面向91家在華外企進行，主要為在華澳企。報告顯示，91家企業中近90%均表示未來將保持或者增加在中國的投資，70%的受訪企業對在華業務的長期發展持樂觀態度。相較一年前，在華澳企對中澳經貿發展前景的情緒已趨於樂觀。

澳洲總理艾班尼斯5日於第六屆中國國際進口博覽會開幕式上指出，中澳雙方應找到共同利...
澳洲總理艾班尼斯5日於第六屆中國國際進口博覽會開幕式上指出，中澳雙方應找到共同利益，並表示澳洲將繼續與中國進行建設性合作。(記者謝守真／攝影)

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