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中澳關係回溫？ 澳總理訪華稱：雙方應找共同利益繼續合作

記者謝守真／上海即時報導
澳洲總理艾班尼斯5日於第六屆中國國際進口博覽會開幕式上指出，中澳雙方應找到共同利益，並表示澳洲將繼續與中國進行建設性合作。（記者謝守真／攝影）
澳洲總理艾班尼斯5日於第六屆中國國際進口博覽會開幕式上指出，中澳雙方應找到共同利益，並表示澳洲將繼續與中國進行建設性合作。（記者謝守真／攝影）

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）4日抵達上海展開此次訪華行程，這也是自2016年4月以來首位訪中國的澳洲總理。艾班尼斯5日出席第六屆上海進博會開幕式並在致詞時指出，中澳關係近年來變得愈發重要。他強調，國家間的貿易聯繫將促進國家關係的發展，中澳要找到共同利益所在，澳洲會繼續與中國富有建設性地進行合作。

艾班尼斯在中國國務院總理李強發表主旨演講後致詞表示，這次是他第七次訪問中國，及首次以澳洲總理身分到訪。他說，中澳雙方關係促使地區發展和繁榮，以及更加穩定與和平。中澳自貿協定2015年生效後，雙方貿易額成倍增長，澳洲從中國進口大量產品，也為中國的企業提供重要的投入。

艾班尼斯稱，幾十年前所做出的這些決定，幫助中澳走到今天。如今「我們這個地區，要比其他地區以及人類歷史上都要發展得更快，我們看到這地區的發展繁榮將會進一步促進區域發展」，澳洲為地區做出貢獻，並關注在印太地區的投入。

他強調，中澳關係近年愈趨重要，未來可以做得還有很多。他特別提到，澳洲與中國的經貿關係在2022年、2023年都取得非常好的進展，中澳雙邊關係的成功也希望與世界共享。澳洲支持自由貿易和自由開放，會在全球經濟框架中扮演更加重要的角色。他認為，澳洲與中國一樣，在G20、APEC和在地區各類框架當中都有著重要的作用。

此外，艾班尼斯重申，澳洲支持世界貿易組織的工作，貿易規則應當有利於地區的穩定和繁榮。當人民生活條件改善的時候，國際貿易也會得到進一步的促進，國家間的貿易聯繫將會進一步有利促進國家關係的發展，「我們要找到共同利益所在」。

據悉，艾班尼斯預計6日前往北京與中國國家主席習近平會面。

圖為澳洲總理艾班尼斯。（記者謝守真／攝影）
圖為澳洲總理艾班尼斯。（記者謝守真／攝影）

澳洲 國務院 北京

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