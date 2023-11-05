官媒刊文「外交官被滲透風險高」美媒：暗指秦剛因女諜落馬

中國前外交部長秦剛。(美聯社)

中央紀委國家監委駐中央外辦紀檢監察組組長張際文在最新一期的中國紀檢監察雜誌發表署名文章。文章指出，外交外事幹部是對外工作的主力軍，但被反滲透與拉攏腐蝕的風險相對較高。外界分析此文明顯與前中國外長秦剛 落馬有關。

根據最新一期的中國紀檢監察雜誌，張際文在文中表示，通過調研發現，當前各綜合監督單位不同程度存在風險隱患，表現形式各異，既有共性特徵，也有個性特點，大體可分為政治風險、廉政風險、管理風險三類。

在政治風險方面，文章說，要防範「落實習近平 總書記重要指示批示」不夠到位的風險，失洩密及被滲透被策反的風險。

文章指出，外交外事幹部是對外工作的主力軍，處在對外交往特別是與西方敵對勢力鬥爭博弈的前線，被滲透策反和拉攏腐蝕的風險相對較高。

在廉政風險方面則提及，主要是違規使用對外交往權、外事活動聯絡權、友好城市審批權等權力和利用上述權力設租尋租的風險。「以外謀私」的風險，主要是利用手中積累的外事資源、人脈資源謀取私利的風險。

管理風險方面則包含幹部選拔任用不規範的風險，工作失職失責失察風險等。

文章說，始終堅持底線思維，堅決打好防範化解對外工作領域風險主動仗。完善細化措施，增強風險防控效能；敢於善於監督，凝聚風險防控合力等。

自由亞洲電台報導，網友普遍猜測，此文與深陷女諜緋聞的前中國外長秦剛落馬事件有關。據華爾街 日報9月19日援引知情人士透露，秦剛在擔任中國駐美國最高使節期間一直有婚外情，不過，自他6月消失在公眾視野，最後被免去外長與國務委員職務，中國官方一直未公開解釋秦剛失勢的原因。