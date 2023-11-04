習近平視訊德總理 暗批美袒護以色列令衝突升級

中國國家主席習近平(3日)與德國總理蕭茲舉行視頻會晤。（新華社）

針對以巴衝突，中國國家主席習近平 3日與德國 總理蕭茲 （Olaf Scholz）舉行視訊會晤，習暗批美國袒護以色列，並指片面袒護一方而忽視另一方的正當訴求，都會導致地區失衡，引起衝突擴大升級。而美國2日宣布制裁130家向俄羅斯供應軍民兩用商品企業，包含3家中國企業。

中央社報導，據中國外交部發布，在與習近平視訊會晤時，蕭茲介紹了德方對以巴衝突和烏克蘭危機的看法，表示希望與中方保持密切溝通。

習近平說，無論是以巴衝突還是烏克蘭危機，要從根本上解決，需要對安全問題進行更深入思考，堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，推動構建均衡、有效、可持續的安全架構。

習近平還說，「擠壓別國安全空間，片面袒護一方而忽視另一方的正當訴求，都會導致地區失衡，引起衝突擴大升級」，中歐應該致力於調解衝突、緩和緊張，為促進地區和平與發展發揮積極作用。

他表示，當前國際形勢正在發生很大變化，地緣衝突加劇，經濟復甦乏力，冷戰思維回潮。中國和德國都是負責任的大國，不僅要發展好雙邊關係、做合作共贏的表率，更要捍衛國際秩序和多邊主義，攜手應對全球性挑戰。

習近平表示，中歐關係關乎世界格局穩定和亞歐大陸繁榮，值得雙方全力維護好、發展好。中國將歐洲視為全面戰略夥伴和多極化中的重要一極，希望德國推動歐盟秉持市場化和公平原則，與中方一道，維護公平市場競爭和自由貿易，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

據中方發布，蕭茲表示，德中關係對德方十分重要。德方願延續兩國良好關係，繼續深化各領域合作，希望德國企業在中國取得更大成功。德方願與中方相互便利簽證和人員往來，密切人文交流。德方願推動歐中關係積極發展。

對3家中國企業遭美制裁，外交部發言人汪文斌批評，美方此舉是典型的經濟脅迫與單邊霸凌行徑，將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。