戰略抗中 日菲加強軍事防務合作

日本首相岸田文雄出訪菲律賓。（路透）

日本 首相岸田文雄 3日上午從東京羽田機場搭專機出訪菲律賓和馬來西亞，各日媒均報導，此舉是針對在東海及南海加大軍事脅迫力道的中國，旨在安保上強化與日本志同道合國家兼重要戰略夥伴的合作。

岸田3日晚間約6點半在馬尼拉的菲律賓總統府和菲總統馬可仕舉行「岸馬會」。岸田在會談開始前說，日菲皆為海洋國家，也是共享基本原則及價值的戰略夥伴。鑑於國際社會正面臨多重危機，為維持基於法治的自由開放國際秩序，並確保能夠維護人類尊嚴的世界，希望兩國今後加強合作。

岸、馬在會談中一致同意建立供應友軍國防裝備等軍品的新架構，將援引日本甫於4月新設的政府安全保障能力強化支援（OSA）制度，將沿岸監視雷達無償提供菲方。這是日本政府應用該制度的首例，日本時事通信社報導，此舉就是針對與菲律賓在南海有領土主權爭端的中國。

岸馬會亦就日菲展開相互准入協定（RAA）協商達成協議。該協定旨在簡化日本自衛隊及菲軍未來在菲日境內活動的手續，日本已和相當於其「準盟邦」的澳洲 及英國簽署雙邊RAA。馬可仕對此說，該協定有益菲日的國防和軍事人員，以及區域內的和平穩定。

產經3日引述防衛省高官報導，日菲洽簽RAA將傳達政治訊息，應該會帶來很大效應。

岸田4日預定在菲律賓國會發表演說，是獲此待遇的第一位日相。