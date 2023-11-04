美光再示好、擴大投資 商務部歡迎在中深耕

中國商務部長王文濤（右）1日會見美國晶片製造商美光總裁兼執行長梅羅特拉。（取材自中國商務部官網）

美國記憶體晶片製造商美光在中國的發展露出一絲曙光。中國商務部 部長王文濤1日會見美光總裁兼執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）一行。王文濤表示，歡迎美光繼續扎根並深耕中國市場，「在遵守中國法律法規的前提下」實現更好發展。梅羅特拉則表達了持續擴大在中投資 的意願。

此前有消息稱，梅羅特拉於7月19日拜會商務部，這次是美光與商務部的再度接觸。外界解讀，美光執行長此行訪華是向中方示好。

商務部3日於官網披露上述消息，並簡要介紹會晤情況。王文濤表示，中國堅定不移推進高水準對外開放，不斷優化外商投資環境，為外資企業提供服務保障。梅羅特拉介紹了美光的業務發展情況，表達持續擴大在中投資的意願。

網信辦今年5月宣布美光公司在中國銷售產品未通過網路安全審查，要求中國國內關鍵資訊基礎設施的運營者立即停止採購美光產品。

美光在6月時則宣布，計畫在未來幾年中，對其位於西安的封測廠投資逾人民幣43億元。梅羅特拉稱，該投資項目彰顯了美光對中國業務及大陸團隊成員堅定不移的承諾。

另外，中美官方與民間互動持續恢復，第五屆中美友城大會3日在江蘇蘇州舉辦，這是中美地方交流機制睽違4年後再度重啟，中國國家主席習近平 向大會致信表示，中美關係的基礎在民間，力量源泉在人民友好，希望與會各方為推動中美關係健康穩定發展、增進兩國人民福祉發揮更大作用。

習近平表示，友好省州和友好城市是深化中美人民友誼、實現互利共贏的重要載體。自1979年締結第一對友城關係至今，中美已經建立284對友好省州和友好城市關係。40多年來，兩國友好省州和友好城市密切合作，取得豐碩成果，為兩國人民帶來了實實在在的利益。

習近平指出，中美友城大會是中美地方交流的重要機制，創立以來為推動中美友城發展、深化友城合作發揮了積極作用。他強調，「希望與會各方繼續做中美地方交流的橋梁，助力兩國省州、城市跨越浩瀚的太平洋，共同為推動中美關係健康穩定發展、增進兩國人民福祉發揮更大作用」。