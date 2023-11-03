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日本啟動第三次核汙水排海 中國持續反對、批東電「慣於隱瞞欺騙」

中央社／台北3日電
中國強烈抗議日本排放核汙水入海。（美聯社）
中國強烈抗議日本排放核汙水入海。（美聯社）

日本東京電力公司昨天啟動第三批核處理水排海，預計持續至20日。北京對此依舊強烈反對，中國外交部更指東京電力公司內部管理混亂、慣於隱瞞欺騙，日方的排海計畫不能令人信服。

美國之音報導，日本政府公布的前2次核廢水排海量分別為7788噸和7810噸，而從2日開始的第三次排海核廢水量仍為7800噸左右。

報導指出，日本核處理水排海行動遭到漁業團體和周邊國家的強烈反對。在韓國，成百上千民眾曾走上街頭，抗議日本核處理水排海，抨擊一心與日本修補關係的尹錫悅政府對日抗爭不力。

北京則一直強烈反對日本核處理水排海。

日本政府8月下旬啟動核處理水排海，中國政府就立即宣布全面暫停進口日本的水產品。日本時事通訊社10月27日引述日本財務省當天發布的9月初步貿易統計數據表示，日本今年9月對中國的魚類和海產品出口較去年同期暴跌99.3%。

報導並提及，東電的核處理水處理作業最近出現了一次事故。4名員工10月25日清理管道時，排水軟管突然脫落，員工身上因此濺滿了受到污染的廢液（並非系統內流動的廢水）。

廢液浸透東電員工身穿的雙層防護服，侵蝕他們的皮膚，其中兩名員工情況嚴重，一人除臉部外全身受到輻射，另一人雙手和下半身受輻射。

中國外交部發言人汪文斌昨天針對日本啟動第三批核處理水排海一事指出，日本不顧國內外反對，已向太平洋排放1萬5600噸「核污染水」，公然將污染風險轉嫁給全世界，極不負責任。

汪文斌表示，最近剛發生的福島核電站放射性廢液濺射事故再次證明，負責「核污染水」排放的日本東京電力公司內部管理混亂、慣於隱瞞欺騙，日方宣稱的「安全、透明」的排海計畫根本不能令人信服。

他說，日方應正視國際社會普遍關切，與利益攸關方、特別是周邊鄰國進行充分協商，以負責任方式處置「核污染水」。

日本 北京 核廢水

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