地方金融惡化 鄭州銀行已3年未現金分紅

A股上市公司的鄭州銀行已經連續3年未現金分紅。（取材自南方都市報）

中國經濟形勢惡化與房地產業走下坡，影響到地方銀行的經營。作為A股上市公司的鄭州 銀行已經連續3年未現金分紅，遭到投資人質疑；最新財報更顯示，其營收和淨利潤 年減幅度達兩位數。

經濟觀察網報導，已有17家A股上市的城市商業銀行披露2023年第3季財務報表，鄭州銀行營業收入和凈利潤與去年同期相比雙雙下滑，相關表現在一眾A股上市城商銀行中墊底。

截至第3季末，鄭州銀行實現營業收入人民幣104.78億元，年減10.62%；實現歸屬於股東的凈利潤27.51億元，年減19.18%。

城市商業銀行的前身是1980年代設立的城市信用社，在1990年代，逐步轉型並組建成城市商業銀行，主要是為地方經濟和居民提供金融服務。

鄭州銀行2015年和2018年分別在香港及深圳掛牌上市，但上市後其盈利能力卻在逐漸走弱。該行曾在2022年報中解釋，面對區域宏觀經濟形勢及房地產行業下行，公司持續加強風險管控，加快推進不良資產處置速度，制定風險化解處理方案，加大撥備計提力度，導致凈利潤年減。

對照近年有關鄭州市及河南 省的報導，可以看出，去年7、8月，中國爆發業主拒絕為爛尾樓繳房貸的風潮，其中鄭州是重災區之一。鄭州市政府也率先在同年9月下發文件，提出當地建案全面復工「保交樓」行動方案，其中包括由政府平台提供紓困基金。

此外，河南2022年爆發5家村鎮銀行無法取款的弊案，後來由河南省政府出面限額墊付給儲戶。

經濟觀察網指出，鄭州銀行自2020年開始已連續3年未進行現金分紅，這點備受投資者質疑。

鄭州銀行對此表示，面對複雜多變的宏觀經濟形勢，該行落實當局「穩住經濟大盤一攬子政策」要求，支持企業復工復產，加大對中小企業幫扶力度，透過降低利率、減少收費、貸款延期還本付息等措施讓利實體經濟，盈利能力受到一定影響。

此外，近年隨著經濟下行壓力加大，該行不斷加強風險的前瞻管控，「留存未分配利潤將有利於該行進一步增強風險抵禦能力」。