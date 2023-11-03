防金融動盪 國安部警告將懲治「唱空者」、「掏空者」

中國國安部2日在微信發文強調，有「唱空者」、「掏空者」，「企圖動搖國際社會對華投資信心，妄圖引發我國內金融動盪」。（取材自國安部微信公眾號）

在房企暴雷、地方債台高築之際，中共 中央金融工作會議十月底於北京舉行，強調黨對金融工作的集中統一領導。會後，多個部委召開擴大會議，當中，國安部發文指出，金融安全是國家安全的重要組成部分，當前不乏一些居心叵測的「唱空者」、「掏空者」引發金融動盪，將加強監管金融領域國安風險。

中國人民銀行（央行）、國家外匯局舉行擴大會議，人行行長潘功勝主持召開，會議「傳達學習」日前召開的中共中央金融工作會議精神。第一點即提出：「堅持黨中央對金融工作的集中統一領導」，要按照中央金融委的統籌部署，高效落實黨中央重大決策部署，強調重大事項及時向中共中央請示報告，「把黨的領導貫穿於中國人民銀行、國家外匯局工作的各方面、全過程」。

會議還要求，要打擊非法金融活動，做好金融支持地方債務風險化解工作，並及時糾偏外匯市場順周期、單邊行為，防範人民幣匯率大起大落。同時要持之以恆正風肅紀反腐敗。

房地產 市場方面，會議指出，要因城施策精準實施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，有效滿足房企合理融資需求，支持「平急兩用」公共基礎設施、城中村改造和保障性住房建設「三大工程」，加大住房租賃金融支持力度，促進房市健康平穩發展。

國安部則在微信 公眾號刊文指出，維護金融安全是關係經濟社會發展全局的一件帶有戰略性、根本性的大事，但目前經濟金融風險隱患仍然較多。

文章點出，個別國家把金融當成地緣博弈工具，屢屢玩弄貨幣霸權，動輒就揮舞「金融制裁」大棒大打出手。一些居心叵測者妄圖興風作浪、趁亂牟利，不僅有「看空者」大棒大打出手，還有「做空者」、「唱空者」、「掏空者」企圖動搖國際社會對華投資信心。

文章稱，維護金融安全是國安機關的應盡之責，將積極參與經濟、金融等領域國安保障體系建設，對金融領域國安風險「密切監測、準確預判、有效防範」，依法打擊懲治「金融領域危害國家安全」的違法犯罪活動。

另據中國國家統計局數據，10月綜合製造業和服務業數據的製造業採購經理人指數（PMI）為49.5，回落榮枯線50之下；另11月1日出爐的財新製造業PMI也為49.5，走勢與國家統計局數據一致。

華爾街日報報導，今年第三季中國經濟形勢有所改善後，最先出爐的兩個衡量10月份經濟表現的關鍵指標突然走軟，對於一個情況本應終於好轉的經濟體來說，這仍然不是好兆頭。數據突然疲軟升高一種可能性，即可能重現今春破壞中國經濟復甦的那種失速。

報導認為，11月稍晚將公布的10月份信貸數據和官方房地產數據可能會透露出一些情況，但至少現在還遠遠未到可以認為中國經濟已經打贏了可持續成長翻身仗的時候，相反的，中國要實現該目標需要多打幾場硬仗，比如扭轉悲觀情緒、解決政府財政困難、應對跨國公司的「去風險化」行為等。