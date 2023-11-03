核軍控磋商定案 專家拋疑問：美想探底中核武實力？

美國6日將罕見的就核武管制問題和中國官員在華盛頓會談，但中國學者指美透過核武磋商探底中國核武實力，圖為解放軍火箭軍戰略核武東風5B導彈。(新華社資料照片)

華爾街 日報1日引述一名美國官員的消息報導稱，拜登 政府計畫當地時間6日與中國官員在華盛頓舉行一場「罕見」的核軍控磋商。環球時報就此訪問軍事專家宋忠平，宋表示，美方想要透過核武軍控磋商「探底」中國的核武實力，同時阻止中俄發展新的核武力量。美國「三位一體」核武力量正在轉型，美國擔心其他國家超越自己，所以希望透過核談判來阻止別國發展，並不是真正為了全球核戰略平衡。

華爾街日報引述美方官員表示，這將是自歐巴馬政府以來兩國首次討論該議題，這一消息昨天得到中國外交部證實。外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，中美將於下周在華盛頓舉行司級軍控和防擴散磋商，外交部軍控司負責人將率團出席。

根據汪文斌介紹，在中共中央政治局委員、外交部長王毅訪美期間，雙方商定近日舉行包括軍控和防擴散諮詢在內的一系列磋商。而據華爾街日報報導，美國卡內基國際和平研究院核子政策項目一名研究員分析稱，這次磋商是為預期中的中美元首會晤創造更好的政治氛圍而作出的努力。報導也提到，這將是一次「美國官員了解中國核子原則以及核武庫建設情況的機會」。

宋忠平表示，因為中國與美俄的核武數量不在同一量級，中國從來都沒有同意與美國進行正式的核子軍控談判，所以這次核子軍控磋商也是「非正式」的。

復旦大學美國研究中心教授張家棟也接受環時訪問表示，中國的核武力量正在上升，但還沒有上升到參與核武軍控正式談判的層級。即將舉行的中美核武軍控磋商表明，中國不迴避自身應承擔的核武軍控義務，這也是中美博弈的一部分。

環時報導稱，事實上，美國過去一直想要將中國拉入美俄核武軍控談判，以此限制中國核武庫建置。2020年，美國總統軍備控制特別代表馬歇爾．比林斯利宣稱要向中國施加一切必要壓力，要求中國參加削減核武庫規模的談判。今年6月，美國總統國家安全事務顧問蘇利文 在美國軍控協會演說時，提出逐步將中國拉入軍控對話的方法。蘇利文稱，可以制定一項多國參與機制，根據該機制，中國和聯合國安理會其他四個常任理事國將相互通報導彈試射情況。此機制實施後，亦可在這些國家間建立「危機溝通」管道，就核子理論、政策和開支進行討論。