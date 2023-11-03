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兩周前才驅逐… 中海警在釣島再度「管控」日船

記者黃雅慧／綜合報導
中國海警1日表示在釣魚島海域對非法進入的日本船只進行管控。圖為釣魚台列嶼。（路透）
中國海警1日表示在釣魚島海域對非法進入的日本船只進行管控。圖為釣魚台列嶼。（路透）

釣魚島海域近期煙硝味濃厚，中國海警局新聞發言人甘羽1日表示，日「惠丸」、「鶴丸」、「第八泰生丸」等3艘船隻和數艘巡視船1日非法進入釣魚島領海，中國海警艦艇依法採取必要管控措施，但這次未明言警告驅逐。距離上次10月17日警告驅逐僅隔兩周。

甘羽強調，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中國海警艦艇依法在本國管轄海域開展海上維權執法活動。並敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動，確保不再發生類似事件」。

今年以來，中國海警船已多次駛入釣魚島爭議海域，驅離日本船隻。上一次中國海警管控日本船隻落在10月17日，於13日中日兩國舉行海洋事務高級別磋商之後。另兩次則分別在7月13日驅離日本瑞寶號漁船；3月15日中國海警局通報在釣魚島爭議海域驅離日本1艘遊艇和數艘巡視船。

日本官方近期卻要求Google公司將釣魚島字樣移除，僅保留「尖閣諸島」（Senkaku Islands），讓釣魚島歸屬問題燃起爭議。中方隨即表示「不接受日方所謂的抗議」。

今年以來，中日矛盾貌似未見淡化。在日本啟動核汙水排海後，中國對日本水産實施限制進口，G7近日要求中國解除限制，但遭到中方拒絕；此外，有消息指出，日本近日正在評估首度適用「政府安全保障能力強化支援」（OSA），提供菲律賓海岸監視雷達等器材，以提升菲律賓軍事能力，並進而改善日本安保環境。

日本 釣魚 驅離

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