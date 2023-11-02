ASML喊話要消化百億訂單：欠中國的帳 趕緊補一補

艾司摩爾表示，將努力執行積壓中國客戶的訂單。（新華社）

中美晶片 戰不息，在管制艾司摩爾（ASML）極紫外光機（EUV）出口中國後，美國日前再宣布管制先進深紫外光微影曝光機（DUV）設備輸中。艾司摩爾中國區總裁沈波表示，當前尚未執行的訂單規模約為350億歐元，「今年給了我們一個喘息的機會，把過去一兩年欠客戶、欠中國市場的『帳』（訂單）趕緊補一補。」沈波的表態明顯向美喊話，也意在安撫中企。

荷蘭半導體設備巨頭ASML將第五次到上海參展中國國際進口博覽會，沈波在開展前接受第一財經等媒體的採訪時指出，因產能供不應求，當前ASML手頭尚未執行的訂單規模約為350億歐元(約370億美元)，這些訂單是在2021年和2022年下單的，積壓的訂單很多來自中國。

據了解，美國政府10月宣布的新管制措施，進一步限制深紫外光微影曝光機（DUV）設備出貨給中國，ASML執行長溫彼得（Peter Wennink）透露，美國和荷蘭的新限制措施將影響ASML在中國銷售額達15%比重，但他說，根據新規定，ASML仍可以將不先進的NXT:1980Di機台賣給中國晶圓廠，但不能向生產接近尖端半導體的工廠出售設備。

溫彼得日前曾提及制裁中國的看法，他認為保護主義孤立中國是沒有任何希望的，即使西方不願分享技術，中國會自己研究，制裁只會提升中國的創新能力，反而會削弱西方。

沈波說，微影曝光機在整個晶片行業裡面屬於生產交貨周期最長的一類設備，所以當行業景氣度下降的時候，ASML可能是最後一個感覺到的，因為生產交貨周期很短的晶片設備商馬上就會停止下單。而當行業開始回暖的時候，ASML卻是第一個看到的，因為客戶覺得行業馬上要開始回暖，會來找微影曝光機公司預定下一年的機器，開始要產能。

沈波表示，產能越大的客戶，對這個行業越敏感，需求的波動也越大。這是為什麼當市場周期下行的時候，中國之外的市場需求浮動比較大。但對於中國客戶來講，還處於一個起步階段，中國目前在成熟製程的需求非常旺盛，不少客戶要求這個訂單要趕緊給貨，這就是為什麼ASML今年在中國市場出貨量增加較大。

沈波說，在成熟製程這個領域裡面，要把中國市場做到在全世界都非常具有競爭力的水準，ASML在未來相當長的一段時間裡還有大量的工作要做，尤其在現在的環境下，產業鏈的各個環節都需要通力合作。

沈波表示，未來ASML在中國的業務將進一步聚焦維修、服務和產品研發，ASML近兩年也將加大在中國地區招聘維修和服務人員的規模。