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法媒：雷根、卡爾文森號夾擊 山東艦急呼6艦馳援

中國新聞組／北京2日電
山東艦正在西太平洋執行任務。（新華社資料照片）
山東艦正在西太平洋執行任務。（新華社資料照片）

解放軍「山東號」航母編隊日前穿過巴士海峽進入西太平洋，據稱僅帶了052D型導彈驅逐艦「桂林號」、「長沙號」，054A型導彈護衛艦「許昌號」、「黃山號」等4艘戰艦，但據日本防衛省監控紀錄，解放軍突派出3批次6艘船艦東出；有中國軍事專家推測，認為解放軍的緊急調動，主因山東艦面臨雷根號與卡爾文森號「兩面夾攻」。

法廣網引述媒體報導，據了解，卡爾文森號10月12日離開聖地牙哥展開印太巡弋任務，雖然稍早有傳言將接替「雷根號」前沿部署任務，但美軍始終未鬆口確認。目前美軍的部署狀況，因中菲海上碰撞事件，雷根號重返南海為菲律賓撐腰；卡爾文森號則從夏威夷往西，在日本南方海域活動。這一南一北把在沖繩以南海域活動的山東艦「夾在中間」。

中國軍事專家分析表示，本來雷根號進入南海，山東艦到西太平洋演訓，「你走你的，我玩我的」；而且南海靠近中國陸地，陸基戰機與三亞基地戰艦也都可以應對，態勢上看來，解放軍沒有比較不利。但卡爾文森號到位帶來「變數」，據悉卡爾文森號航艦打擊群納編有4艘具備神盾戰鬥系統的驅逐艦，在噸位及戰鬥力上就壓制了山東艦航艦編隊。合理推測解放軍在評估後，急派出3批次6艘船艦分別東出支援山東艦及相關情報蒐集。

另據日本防衛省統合幕僚監部監控，10月28日解放軍北海艦隊815型電子偵察艦「金星號」，單艦穿過宮古海峽直奔山東艦所在海域；但中國專家認為電偵艦不會加入航艦編隊，而是在旁反蒐集美日監控船艦電子訊號。

報導指出，10月29至30日，由北海艦隊055型飛彈驅逐艦「南昌號」、903型綜合補給艦「可可西里湖號」與東海艦隊815型電子偵察艦「天權星號」等3艦組成的編隊通過奄美海峽，奔向卡爾文森號海域；中國專家分析，南昌號和可可西里湖號完全是衝著卡爾文森號，執行監視、偵察、牽制的任務，至於天權星號可能是要逆時針方向「環」日本島蒐集電子情報；不過，也有中國專家認為南昌號曾執行北冰洋航行任務接近阿拉斯加，此行配置也可能是遠洋航行。

至於10月30日穿過宮古海峽的052D型導彈驅逐艦「唐山號」及054A型飛彈護衛艦「濰坊號」，專家直言「就是增援山東艦編隊」，以這兩種艦型各自擅長的防空、反潛增加航艦編隊全方位應對能力。

中國軍事專家坦言，解放軍另一艘航母「遼寧號」還在升級作業中，能正式回到海上服役恐怕還需要2年；而第三艘航母「福建號」還不知何時可以正式入列。因此，山東艦目前必須獨自面對美軍雙航艦的威脅。

解放軍 日本 聖地牙哥

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