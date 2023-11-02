新疆自貿區掛牌 學者不看好中亞資金投入

新疆自由貿易試驗區1日掛牌成立。(取材自央視)

在新疆 因人權問題遭西方制裁的背景下，新疆自由貿易試驗區1日掛牌成立，成為中國在西北地區設立的首個自貿區，也是中國第22個自貿區。官方文件明確，新疆自貿區將強化與周邊國家經貿合作，作為中國向西開放，深化與中亞國家共建「一帶一路 」的橋頭堡。但學者認為，新疆實際能吸引到的中亞外資有限。

根據國務院印發「中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案」，新疆自貿區包括烏魯木齊、喀什、霍爾果斯三個片區，分布在新疆中、南、北三區。其戰略定位在建構新疆融入國內國際雙循環的重要樞紐，服務「一帶一路」核心區建設，為共建中國中亞命運共同體作出積極貢獻。

新疆自貿區將由新疆自治區政府和新疆生產建設兵團主要負責成立，但新疆生產建設兵團2020年就因涉及強迫勞動，受到美加等國的廣泛制裁與關切，外界關注是否影響周邊國家的合作意願。

中國旅美經濟學者李恆青分析，新疆自貿區主要是針對中亞，即哈薩克 、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克，除哈薩克有和西方接觸，可能會投鼠忌器，其他四國更多依靠俄羅斯，因此不太害怕國際社會以新疆人權問題祭出制裁的政治風險。

儘管如此，新疆自貿區能否起到吸引中亞外資的作用仍引起質疑。自由亞洲電台報導，新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎指出，新疆自貿區的設立旨在加強「一帶一路」倡議與中亞的陸路聯繫及貿易，但中亞國家能對外投資的資本應該少中國很多，「他們更希望吸引中國在他們境內投資」。