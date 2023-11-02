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美晶片限制嚴苛 長江存儲燒掉70億美元 傳被迫大幅籌資

編譯葉亭均／綜合外電
中國記憶體業者長江存儲傳出為了應付美國政府的限制措施，過去一年耗費大約70億美元資金，不得不進行大規模籌資。（取材自紫光集團官網）
中國記憶體業者長江存儲傳出為了應付美國政府的限制措施，過去一年耗費大約70億美元資金，不得不進行大規模籌資。（取材自紫光集團官網）

中國記憶體龍頭長江存儲為了應付美國政府實施的嚴格限制措施，過去一年迅速燒掉大約70億美元資金，如今傳出不得不進行籌措數十億美元新資金的行動。

英國金融時報（FT）報導，根據四位知情人士的說法，長江存儲新一輪籌資金額已經超過原訂的目標。他們雖然無法確認確切籌得的金額，但表示相當於數十億美元。

總部位於武漢的長江存儲是中國最大NAND記憶體生產商，而且對中國推動半導體自給自足方面具有重要地位。然而，長江存儲在去年12月被美國納入貿易黑名單，被禁止採購美國的晶片製造設備，而且從去年10月以來，就已受到美國一連串限制中國取得先進晶片技術的行動打擊。

長江存儲去年透過股東增資500億人民幣（約70億美元），股東之一是被稱為「大基金」的中國國家集成電路產業投資基金。該基金在支持中國晶片產業方面扮演重要角色。

金融時報的報導指出，兩位消息人士透露，更換設備、開發新零件和重要晶片製造工具的高昂支出，已經耗掉長江存儲大部分的現金，必須在一年內進行新的籌資行動。

另外兩位接近長江存儲的人士表示，這一輪融資獲得國內投資人超額認購。

長江存儲的最新融資行動，是在美國上月宣布更嚴格出口管制措施之前完成的，但投資人強烈予以支持，被視為團結對付美國限制措施的象徵。

長江存儲董事長陳南翔上周新當選為中國半導體產業協會的新理事長，呼籲團結一致因應全球供應鏈的「空前變動」。

兩位公司投資者表示，預期長江存儲將從中國供應商採購更多設備，同時向一些日本、南韓與歐洲的供應商進行採購，後者是中國供應商無法輕易取代供貨的。

一位投資人說：「如果陸企的設備可用，（長江存儲）就會使用；如果不可用，將指望是否有美國以外的國家可以賣給它…如果這不管用，長江存儲將與供應商共同開發。」

兩位接近長江存儲的人士表示，該公司一直與中國蝕刻設備業者北方華創與中微公司密切合作升級他們的技術。蝕刻設備攸關能在一塊晶片上成功堆疊多少「層」，以便讓晶片在更低成本的情況下達到更好的儲存表現。

不過一家中國半導體業者的主管說 「能迅速被中國設備取代的設備，都是技術上困難度較小的工具。真正的挑戰在於生產先進產品的方面」。

長江存儲、北方華創與中微公司都不願回應置評請求。

晶片 投資 融資

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