北韓關閉12個駐外使領館「香港也在內」 中國外交部回應了

北韓已經關閉12個駐外使領館，香港也在其中。（路透）

外電報導，北韓 已經關閉12個駐外使領館，其中包括香港 。對此，中國外交部今天回應表示，尊重北韓關閉駐香港總領館的決定。

據環球網報導，中國外交部1日下午舉行例行記者會，路透記者提問：據報導，北韓已經關閉其12個駐外使領館，其中包括香港。能否介紹北韓關閉香港領事館對中方有何解釋？

中國外交部發言人汪文斌表示，各國均有權根據自身的實際情況和需要，決定設立或撤銷該國駐外領事機構，「中方尊重朝鮮（北韓）關閉其駐香港總領館的決定」。

日本讀賣新聞10月27日報導，北京方面在10月中旬獲得平壤方面通知關閉駐港領事館的計劃；知情人士說，關閉原因或與香港生活成本高昂有關。

韓聯社報導，北韓已關閉設在西班牙的大使館 。西班牙人民共產黨（PCPE）1日在官方網站公開的外交照會文件顯示，北韓駐西班牙大使館臨時代辦上週告知北韓撤回外交使節團的消息，相關業務將轉由北韓駐義大利大使館負責。照會並未提及北韓關閉使館的理由和詳情。

據報導，南韓統一部稍早前就北韓近期陸續關閉非洲等地外交機構表示，由於國際社會加強對北韓的制裁力度，北韓創造外匯受挫，難以繼續維持外交機構運作。