我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘遞交台灣總統選舉連署書 不公布數量

全球第2例豬心移植仍失敗 58歲馬州退伍軍人術後6周死亡

北韓關閉12個駐外使領館「香港也在內」 中國外交部回應了

中央社／台北1日電
北韓已經關閉12個駐外使領館，香港也在其中。（路透）
北韓已經關閉12個駐外使領館，香港也在其中。（路透）

外電報導，北韓已經關閉12個駐外使領館，其中包括香港。對此，中國外交部今天回應表示，尊重北韓關閉駐香港總領館的決定。

據環球網報導，中國外交部1日下午舉行例行記者會，路透記者提問：據報導，北韓已經關閉其12個駐外使領館，其中包括香港。能否介紹北韓關閉香港領事館對中方有何解釋？

中國外交部發言人汪文斌表示，各國均有權根據自身的實際情況和需要，決定設立或撤銷該國駐外領事機構，「中方尊重朝鮮（北韓）關閉其駐香港總領館的決定」。

日本讀賣新聞10月27日報導，北京方面在10月中旬獲得平壤方面通知關閉駐港領事館的計劃；知情人士說，關閉原因或與香港生活成本高昂有關。

韓聯社報導，北韓已關閉設在西班牙的大使館。西班牙人民共產黨（PCPE）1日在官方網站公開的外交照會文件顯示，北韓駐西班牙大使館臨時代辦上週告知北韓撤回外交使節團的消息，相關業務將轉由北韓駐義大利大使館負責。照會並未提及北韓關閉使館的理由和詳情。

據報導，南韓統一部稍早前就北韓近期陸續關閉非洲等地外交機構表示，由於國際社會加強對北韓的制裁力度，北韓創造外匯受挫，難以繼續維持外交機構運作。

北韓 香港 大使館

上一則

華府證實有拜習會？中國外交部：中美同意朝該目標努力

延伸閱讀

華府證實有拜習會？中國外交部：中美同意朝該目標努力

華府證實有拜習會？中國外交部：中美同意朝該目標努力
連續13年被列為「洗錢高風險國家」 北韓成核武發展溫床

連續13年被列為「洗錢高風險國家」 北韓成核武發展溫床
逃往遭北韓驅逐 美大兵回國慘了 被軍方控兒童色情等八罪

逃往遭北韓驅逐 美大兵回國慘了 被軍方控兒童色情等八罪
金正恩見俄羅斯外長 談加強合作 建構朝俄「百年大計」

金正恩見俄羅斯外長 談加強合作 建構朝俄「百年大計」

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

2023-10-27 02:26
「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強——從去年隨著中共團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。（美聯社）

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

2023-10-27 08:58

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全