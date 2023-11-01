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華府證實有拜習會？中國外交部：中美同意朝該目標努力

記者黃雅慧／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。（歐新社）
中國外交部發言人汪文斌。（歐新社）

美國白宮10月31日證實美國總統拜登將於亞太經濟合作峰會（APEC）上會晤中國國家主席習近平。對此，中國外交部發言人汪文斌1日在例行記者會上依然回應，「中美雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力」。

汪文斌同時指出，正如中國外長王毅日前訪美時指出，通往舊金山不能靠「自動駕駛」，雙方要切實重回峇里島，將中美兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾、克服障礙、增進共識、積累成果。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，「總統（指拜登）說他希望能見到習主席」，但現在不會透過更多細節；她說，「下月會發生，在舊金山登場，這會是一場具建設性的會議，總統期待這件事情。」同時在媒體多次確認下，證實有拜習會。

此前，中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應本報表示，沒有訊息可提供；同時引述中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅日前的說法表示，「通往舊金山不會是一馬平川，不能靠自動駕駛」。

中國外長王毅上周訪問華府，與拜登、國務卿布林肯以及國家安全顧問蘇利文進行了會唔，王毅訪美被視為為習拜會鋪路與暖身。王毅表示，訪美目的就是同美方溝通，切實落實兩國元首重要共識，「在重返峇里島基礎上，面向舊金山」，推動中美關係止跌企穩，盡快回到健康穩定發展的軌道。

不過對於是否有拜習會，汪文斌在10月30日記者會上表示雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力。而美方則事後轉述雙方會「努力推動」第二次拜習會，此外，「尊重中方何時宣布。」

舊金山 王毅 拜登

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