美究責加薩慘況 北京回擊：這個鍋中國不背

中國常駐聯合國代表張軍稱，美國是想讓中國對目前在加薩走廊出現的局面負責。(取材自央視新聞)

以哈戰火方酣，聯合國 安理會日前就以巴局勢舉行緊急會議，美國提交的一份草案被中國與俄羅斯 等國反對，未獲通過；美國代表在發言中指責中國，中國常駐聯合國代表張軍10月30日當場予以回擊，指出中國不為當前的加薩 局面「背鍋」。

據了解，美國在決議草案中「譴責一切針對平民的暴力和敵對行動」，強烈敦促所有各方充分遵守國際法，呼籲立即無條件釋放所有人質，並特別強調「譴責哈馬斯和其他恐怖團體」。表決時，美國獲10票贊成、3票反對和2票棄權，由於常任理事國中國和俄羅斯行使否決權，草案未獲通過。

10月30日聯合國安理會會議上，美國常駐聯合國代表指責中俄否決美方提交的草案。張軍在其他國家代表發言後再次發言說，美國代表指責中國否決美國提出的決議草案，是他當天聽到的最沒有道理的話；美國是想讓中國對目前在加薩走廊出現的局面負責，「這個鍋中國背不起」。

張軍說，是美國先後否決數十項安理會關於中東和以巴問題的決議草案，導致安理會在中東和以巴問題上難以發揮應有的、負責任的、建設性的作用，導致安理會在推動落實「兩國方案」上難以有效地作為。

張軍並指出，美國代表也應該清楚，中國及其他一些國家為何投票反對；美國在否決巴西提出的決議草案後，匆匆提出自己的決議草案，但這項草案完全忽視全世界、特別是阿拉伯國家關於停火止戰的強烈呼聲，試圖將以巴問題引入另一種敘事軌道。更危險的是，這種行為將給局勢進一步升級「大開綠燈」。

張軍說，對這樣的草案，中國完全有理由投反對票；張軍敦促美方真正採取負責任的態度，同其他安理會成員一起聚焦當前加薩局勢所面臨的最緊迫的停火，避免更大的人道主義災難。