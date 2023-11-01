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談貨幣政策 人行高層：絕不讓百姓票子變毛

中國新聞組／北京1日電
中央金融工作會議10月30日至31日在北京舉行，會議指出，始終保持貨幣政策的穩健性。（路透）
中央金融工作會議10月30日至31日在北京舉行，會議指出，始終保持貨幣政策的穩健性。（路透）

中央金融工作會議10月30日至31日在北京舉行，會議指出，始終保持貨幣政策的穩健性。中國人民銀行表示，未來將堅持金融工作的政治性、人民性，並實施穩健的貨幣政策。該行貨幣政策司司長鄒瀾則稱，將堅持人民至上，既滿足經濟發展需要，也堅決不能讓老百姓的票子變「毛」(不值錢)。

央視報導，鄒瀾表示，將健全中國特色現代貨幣政策框架，加速現代中央銀行制度建設，健全貨幣政策和宏觀審慎政策「雙支柱」調控框架。

鄒瀾進一步指出，完善基礎貨幣投放和貨幣供應調控機制，堅持人民至上，既滿足經濟發展需要，也堅決不能讓老百姓的票子變「毛」，要守護好老百姓手裡的錢袋子。

對於深化利率與匯率市場化改革，鄒瀾表示要深化金融供給側改革，統籌金融改革、開放與安全，健全市場化利率形成、調控與傳導機制，增強人民幣匯率彈性，維持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

而對於結構性貨幣政策工具，則要聚焦重點領域合理且適度使用。

鄒瀾表示，強化對國家重大戰略、科技創新、綠色低碳、民營和小微企業的金融支持，提升為中國式現代化服務的質效和水準。

據報導，對於持續深化金融供給面結構性改革有哪些發力重點呢？中國人民銀行宏觀審慎管理局局長李斌：優化大、中、小金融機構佈局，建構由銀行信貸、債券市場、股票市場、創投等組成的全方位、多層次金融支援服務體系。持續改善科技創新、小型企業、綠色、「三農」等金融服務。

不僅如此，深化金融供給面結構性改革還包括促進金融市場發展，優化融資結構體系，改善金融服務效率。推動貨幣、外匯市場發展，改善金融基礎建設。

李斌稱，還要擴大金融高水準開放，提升金融服務跨國貿易及投融資水準。提高跨境人民幣業務服務實體經濟的能力。深化金融市場制度性開放，促進上海、香港國際金融中心建設，發揮金融服務的樞紐功能。

貨幣 匯率 融資

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