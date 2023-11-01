中央金融工作會議強化去風險 習近平：所有金融活動納入監管

中國召開中央金融工作會議，強調對當前的金融要加強監管、化解風險。（中新社）

中國經濟復甦乏力、房地產 和各地債務危機升高之際，中共中央金融工作會議10月30至31日在北京舉行，國家主席習近平發表談話。會議強調，要全面加強金融監管，有效防範化解金融風險；要實際提高金融監管有效性，「依法將所有金融活動全部納入監管」。

具體政策方面，會議指出，要加大政策實施和工作推進力度，保持流動性合理充裕、融資 成本持續下降，活躍資本市場，更好支持擴大內需，促進穩外貿穩外資，加強對新科技、新領域、新市場的財務支持。

澎湃新聞報導，中國今年3月發布「黨和國家機構改革方案」，組成中央金融委員會和中央金融工作委員會，加強中共中央對金融工作的集中領導，這次中央金融工作會議是機構改革後首次舉行。

此前，自1997年起，中國先後召開5次「全國金融工作會議」，作為金融體系最高規格會議，每次全國金融工作會議均對未來重大金融改革方向和政策「定調」。

新華社報導，習近平出席中央金融工作會議並發表談話。另六名中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希均出席。

會議強調，要加速建設金融強國，全面加強金融監管，完善金融體制，優化金融服務，防範化解風險，「牢牢守住不發生系統性金融風險的底線」。對風險「早識別、早預警、早暴露、早處置」，健全具有強制約束力的金融風險早期糾正機制。

針對當前金融問題，會議指出，要清醒看到，金融領域各種矛盾和問題相互交織，有的還很突出，經濟金融風險隱患仍然較多，金融服務實體經濟的成效不高，金融亂象和腐敗問題屢禁不止，金融監管和治理能力薄弱。

貨幣 政策方面，要始終保持貨幣政策的穩健性，更加重視做好跨周期和逆周期調節，充實貨幣政策工具箱；加強外匯市場管理，維持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。要優化資金供給結構，把更多金融資源用於促進科技創新、先進製造、綠色發展和中小企業。

金融監管上，會議指出，要消除監管空白和盲區，嚴格執法、敢於亮劍，嚴厲打擊非法金融活動，及時處置中小型金融機構風險。

會議也為各類型金融機構定位：支持國有大型機構做優做強，成為壓艙石；中小金融機構立足當地，做好特色化經營；同時發揮保險經濟減震器、社會穩定器作用；此外，要強化市場規則，促進長期資本形成。