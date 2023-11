李克強靈堂曝光 眾多網友憤怒：村支書都比這闊氣

網上流傳李克強靈堂的相片,但據稱該靈堂並非設在八寶山。(取材自X平台)

中國前總理李克強 遺體將於11月2日在北京 火化,周三網上也傳出李克強靈堂的相片。靈堂正上放懸掛「沈痛悼念克強同志」的黑底白字橫幅,並擺放李克強夫人程虹與家人的花圈,上頭寫著「你永遠活在我們心中」。

不過相片曝光後,引發許多中國網民憤怒,不少人覺得,一個正國級領導的靈堂也太過簡樸了,甚至有網友說,「但凡是個村支書,靈堂都比這闊氣。人家袁世凱還厚葬了宋教仁呢。」

但據悉,這個靈堂應不是設在八寶山,而是在中南海。港媒稱,靈堂相信是設在李家。

在一張據信是中國前全國人大常委會副秘書長曹衛洲前往弔謁的相片中,程虹神情哀戚,也讓許多中國民眾感到心疼。

程虹早年翻譯美國詩人Mary Elizabeth Frye的作品《我沒有離去》(Do not stand at my grave and weep,或翻譯為《別站在我的墳前哭泣》」)也在網上流傳:

「不要在我的墓前哭泣,

我不在那裡,

我沒有離去。

我是揚起的萬里清風,

我是白雪晶瑩的光芒,

我是陽光下成熟的麥穗,

我是溫柔的秋雨紛紛揚揚,

我是夜幕中閃爍的星光,

當你在晨曦中醒來時

我是盤旋的鳥飛舞直上。

……

不要在我的墓前哭泣,

我不在那裡,

我沒有離去。」