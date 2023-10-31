我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人種大麻被捕 誤信不良建議找人頂替 勞役變牢獄

11月1日起 出入境中國無須再填健康申報

飛虎隊老兵103歲登長城 在「好漢碑」前留影

中國新聞組／北京31日電
103歲的莫耶29日下午登上北京八達嶺長城，特意在「好漢碑」前留影。(視頻截圖)
103歲的莫耶29日下午登上北京八達嶺長城，特意在「好漢碑」前留影。(視頻截圖)

「長城真是一項偉大工程。」超過百歲高齡的美國飛虎隊老兵哈里·莫耶29日下午登上北京八達嶺長城時如是感慨。對於時隔28年重新登上長城，莫耶興致頗高，他特意在「好漢碑」前留影。面對鏡頭，莫耶微笑著豎起了大拇指。

中新社報導，當天，莫耶一行人從上海飛抵北京，在短暫休息後便赴八達嶺長城景區參觀。

在10月30日迎來103歲生日的莫耶，身子骨依然堅硬。當天，他戴著墨鏡，身穿墨綠色的飛虎隊紀念夾克，頭戴黃色帽子，神采奕奕。在同行人員的攙扶下，莫耶從八達嶺長城「望京石」一路步行拾級而上，登高望遠。

據報導，喜歡喝啤酒的莫耶還請同行人員為自己買兩瓶燕京啤酒。他表示，要嚐嚐中國啤酒的味道。同行人員說，儘管莫耶年歲已高，但「有一顆青春的心」。在接受採訪時，風趣幽默的莫耶不時講講笑話，把眾人逗得合不攏嘴。

這次與莫耶一同訪華的，還有現年98歲的飛虎隊老兵麥克馬倫、美中航空遺產基金會主席格林、飛虎隊指揮官陳納德將軍的外孫女、陳納德航空軍事博物館館長尼爾·凱樂威，以及一眾飛虎隊老兵家屬。

當天，莫耶、凱樂威一行人在八達嶺長城「望京石」附近合影留念。在登高遊覽長城時，他們沿途受到不少中國遊客的歡迎，莫耶、凱樂威等人也友好地與中國遊客互動。一名飛虎隊老兵的家屬也將自己的帽子送給一名中國遊客留念。

北京 博物館

上一則

恒大「最後一次」延後清盤聆訊 重組之路未見轉機

下一則

中美緩和新姿態？央視致敬飛虎隊老兵 韓正：不會忘記老朋友

延伸閱讀

持續釋善意 韓正見美飛虎隊代表團稱：不會忘記老朋友

持續釋善意 韓正見美飛虎隊代表團稱：不會忘記老朋友
飲酒文化改變 無酒精啤酒銷售暴增

飲酒文化改變 無酒精啤酒銷售暴增
天天喝超過10罐啤酒 頭暈、走路不穩不是醉 罹「1症」險喝掛

天天喝超過10罐啤酒 頭暈、走路不穩不是醉 罹「1症」險喝掛
4高中生寫飛虎隊 10/21新書預售會

4高中生寫飛虎隊 10/21新書預售會

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強——從去年隨著中共團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。（美聯社）

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

2023-10-27 08:58
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

2023-10-27 02:26

超人氣

更多 >
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
班機被取消？別慌 四步驟教你應對

班機被取消？別慌 四步驟教你應對
被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到
Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒