飛虎隊老兵103歲登長城 在「好漢碑」前留影

103歲的莫耶29日下午登上北京八達嶺長城，特意在「好漢碑」前留影。(視頻截圖)

「長城真是一項偉大工程。」超過百歲高齡的美國飛虎隊老兵哈里·莫耶29日下午登上北京 八達嶺長城時如是感慨。對於時隔28年重新登上長城，莫耶興致頗高，他特意在「好漢碑」前留影。面對鏡頭，莫耶微笑著豎起了大拇指。

中新社報導，當天，莫耶一行人從上海飛抵北京，在短暫休息後便赴八達嶺長城景區參觀。

在10月30日迎來103歲生日的莫耶，身子骨依然堅硬。當天，他戴著墨鏡，身穿墨綠色的飛虎隊紀念夾克，頭戴黃色帽子，神采奕奕。在同行人員的攙扶下，莫耶從八達嶺長城「望京石」一路步行拾級而上，登高望遠。

據報導，喜歡喝啤酒的莫耶還請同行人員為自己買兩瓶燕京啤酒。他表示，要嚐嚐中國啤酒的味道。同行人員說，儘管莫耶年歲已高，但「有一顆青春的心」。在接受採訪時，風趣幽默的莫耶不時講講笑話，把眾人逗得合不攏嘴。

這次與莫耶一同訪華的，還有現年98歲的飛虎隊老兵麥克馬倫、美中航空遺產基金會主席格林、飛虎隊指揮官陳納德將軍的外孫女、陳納德航空軍事博物館 館長尼爾·凱樂威，以及一眾飛虎隊老兵家屬。

當天，莫耶、凱樂威一行人在八達嶺長城「望京石」附近合影留念。在登高遊覽長城時，他們沿途受到不少中國遊客的歡迎，莫耶、凱樂威等人也友好地與中國遊客互動。一名飛虎隊老兵的家屬也將自己的帽子送給一名中國遊客留念。