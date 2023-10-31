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有隱私安全風險 加拿大公部門在抖音後再禁微信

中國新聞組／北京31日電
加拿大政府禁止在政府配給的行動裝置上使用微信（WeChat）及防毒軟體卡巴斯基（Kaspersky）。（路透）
加拿大政府禁止在政府配給的行動裝置上使用微信（WeChat）及防毒軟體卡巴斯基（Kaspersky）。（路透）

加拿大30日起禁止在政府發放的行動裝置上使用中國社交軟體WeChat(微信海外版)和俄羅斯防毒軟體卡巴斯基(Kaspersky)，原因是隱私與安全風險。這是繼今年2月在政府設備禁止使用抖音(TikTok)後，另一項禁用中國社交媒體的舉措。

美國之音引述路透報導，在宣布這項禁令之前，負責監管公共行政事務的加拿大國庫委員會在一項聲明中說，加拿大首席資訊長進行的評估認為，微信和卡巴斯基「對隱私和安全構成不可接受的風險水平」。

WeChat由中國公司騰訊(Tencent)擁有，它在全球擁有超過10億用戶。卡巴斯基的總部則在莫斯科。

國庫委員會說，沒有證據表明政府資訊受損，但是這些應用軟體構成了「明顯」風險。該聲明說，在移動裝置上，微信和卡巴斯基讀取移動設備中的大量數據。

聲明說，「作出移除和封禁WeChat與卡巴斯基的決定是為了確保加拿大政府網絡和數據保持安全並受到保護，並且符合我們國際夥伴的處理方式」。

這兩款應用軟體30日起將從政府發放的行動裝置中移除，今後並禁止下載。

今年2月，加拿大宣布禁止在所有政府發放的設備上使用抖音。當時普遍認為，抖音的數據收集方式，使用戶容易受到網路攻擊。在政府宣布該禁令後，各地紛紛禁止在地方政府發放的設備上使用抖音。

微信成為目標，與今年8月發生的假信息運動不無相關，當時微信的新聞公眾號上傳播了大量有關加拿大國會議員莊文浩的虛假信息，包括背景、政治立場和家族傳統的評論和聲明。不過，據加拿大全球事務部發現，這些情況都未威脅到莊文浩或其家人的安全。

加拿大 微信 抖音

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