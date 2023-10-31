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中美緩和新姿態？央視致敬飛虎隊老兵 韓正：不會忘記老朋友

中國新聞組／北京31日電
飛虎隊老兵莫耶一行人在北京八達嶺長城合影留念。(中新社)
飛虎隊老兵莫耶一行人在北京八達嶺長城合影留念。(中新社)

美國兩位「飛虎隊」老兵哈里·莫耶(Harry Moyer)和梅爾·麥克馬倫(Mel McMullen)，近日攜30多位飛虎隊員的後代訪華，央視播報了兩人的訪問。美媒分析，中國向兩位二戰美國老兵表達敬意，代表兩國緩和關係的新姿態。此外，中國國家副主席韓正30日在北京會見飛虎隊代表團時表示，「中國人民始終銘記飛虎隊的英勇事跡，不會忘記老朋友」。

綜合中新社、美國之音報導，接近百歲高齡的梅爾·麥克馬倫和星期一（10月30日）剛過103歲生日的哈里·莫耶，是為數不多仍然健在的飛虎隊成員。莫耶表示，這個特別的日子恰逢自己時隔28年再次來到中國。 　　

1941年，美國軍官陳納德(Claire Lee Chennault)組建一支由美國志願者組成的空軍隊伍，幫助當時的中華民國政府抗擊日本軍隊，機首繪有鯊魚齒的P-40戰鬥機成為飛虎隊象徵。1942年，這支志願航空隊解散，並被編入美國陸軍航空兵，繼續在陳納德的領導下在中國戰區對日作戰，這支正規部隊也被通稱為飛虎隊。

據報導，10月28日起，莫耶和麥克馬倫同30餘位飛虎隊員的後代訪華，他們計畫赴北京、重慶、雲南昆明、廣西柳州等地。這支訪問團包括陳納德的外孫女尼爾·卡洛威(Nell Calloway)。

莫耶曾在1995年到訪過中國，此次第3次來到中國，他感慨說，與從前相比，這次看到中國的變化是驚人的。　　

長期來，莫耶一直致力於促進中美兩國民間交往。他曾和美中航空遺產基金會主席格林、飛虎隊老兵麥克馬倫共同致信中國國家主席習近平，介紹基金會和飛虎隊老兵支持推動中美友好交往的情況。 　

報導指出，今年9月12日，習近平回信格林和莫耶、麥克馬倫。信中提到，中美關係的希望在人民，基礎在民間，未來在青年。新時期中美關係的健康穩定發展，需要新時期飛虎隊員的參與和支持。 　

美國之音指出，央視在晚間的新聞聯播播放了中國國家副主席韓正與美國老兵會面的鏡頭。在美國總統拜登與中國領導人習近平11月可能舉行峰會之前，兩國之間正在展開一些交流活動。華盛頓與北京正試圖改善因貿易、技術、人權和地緣政治等方面的分歧而嚴重惡化的雙邊關係。

報導分析，美中已開始緩慢恢復過去四年中斷的接觸。新冠疫情的旅行限制以及這兩個世界最大經濟體之間的敵對情緒造成了接觸的中斷。本月早些時候，六名美國參議員訪問了中國，加州州長紐森上周成為第一位訪華的美國州長。

兩國文化交流也在復甦。美國芭蕾舞劇院本星期正在上海演出，費城交響樂團下周將開始巡演。

中國國家副主席韓正在北京會見美國飛虎隊代表團。（新華社）
中國國家副主席韓正在北京會見美國飛虎隊代表團。（新華社）
飛虎隊老兵莫耶（中）一行29日下午在北京參觀八達嶺長城。 (中新社)
飛虎隊老兵莫耶（中）一行29日下午在北京參觀八達嶺長城。 (中新社)

北京 習近平 中華民國

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