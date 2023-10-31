美媒：北京利用香山論壇 推中國版「聯俄抗美」全球安全觀

張又俠（左）和俄羅斯防長蕭依古並肩走入論壇會場。(Getty Images)

中國政府以東道主身分在北京 舉辦為期三天的第十屆香山論壇，中美關係緊張之際，美國國防部 長奧斯汀（Lloyd Austin）未出席，北京學者直指：可見美方「誠意」真假，而俄羅斯 國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）高調稱讚俄中關係模式是「典範」。美國之音分析指出，中方藉「香山論壇」推銷中國版偏重聯俄抗美的全球安全觀。

報導指出，來自90個國家的國防官員和專家學者出席此次香山論壇，俄羅斯國防部長蕭依古獲大會首個致詞的外國代表的禮遇，至於美國防長則缺席；環球時報報導，前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷表示，北京香山論壇邀請美國國防部官員，遺憾的是，在公開場合多次提出要與中國軍方高層通話、會見會談的奧斯汀沒有出席論壇，「失去他多次請求、『夢寐以求』的機會，可見他的『誠意』真假」。

美國之音報導，北京當局一直宣傳，香山論壇為各國化解國防和安全領域的分歧提供良好的機會，但這屆論壇開幕之時，以哈戰爭已發展到以色列攻入加薩的大規模地面衝突，可能升級為區域衝突。另一方面，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭仍在持續。

報導指出，美中關係雖然隨著最近高層互訪有緩和的跡象，中共中央外辦主任兼外長王毅剛結束的美國訪問，也對下個月可能的「拜習會」達成原則性協議，但是競爭和分歧仍然是兩國關係的主軸。

因此，北京一直竭力將自己裝扮成國際安全事務中，一個不同於美國的重要角色；美國有線電視新聞網（CNN）出，中國推銷的另類全球安全觀現在愈來愈偏重聯俄抗美的戰略思維。

不過CNN指出，中國的俄烏戰爭調停人角色，遭到印太及大部分西方國家的質疑，因為就是俄羅斯入侵烏克蘭之後，北京選擇站在莫斯科一邊；與此同時，北京在南中國海、東中國海及台灣海峽的強勢作為，也引起這些國家的警覺。

美國之音分析，中國中央軍委副主席張又俠在大會發言中，談論更多的則是中央軍委主席習近平的「全球安全倡議」，並且不點名暗批美國蓄意在亞洲及其他地區「製造動盪」。俄羅斯防長蕭依古緊隨著張又俠在大會上致詞，呼應北京的一貫說法，「為了維持其地緣政治和戰略霸主地位，美國故意破壞國際安全和戰略穩定的基礎，包括軍備控制，同時破壞俄羅斯自己安全的合法權益」。

隨著美中、美俄關係近年來的惡化，中俄也進一步密切雙邊關係，兩國不僅背背抱團取暖，而且經常實施戰略協調。