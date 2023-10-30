持續釋善意 韓正見美飛虎隊代表團稱：不會忘記老朋友

中國國家副主席韓正在北京會見美國飛虎隊代表團。這次訪問中國的飛虎隊代表團還包括飛虎隊成員的兒孫輩及來自加州的民選官員。（新華社）

中國國家副主席韓正30日在北京 會見美國飛虎隊代表團時表示，中國國家主席習近平 主席前不久親自覆信美中航空遺產基金會主席和飛虎隊老兵。韓正說，「中國人民始終銘記飛虎隊的英勇事跡，不會忘記老朋友」。

根據中國外交部新聞稿，韓正表示，80多年前，中美為抗擊法西斯並肩作戰，飛虎隊的佳話承載著兩國人民用生命和鮮血鑄就的深厚友誼。

他指出，當今世界許多重大挑戰，依然需要中美合作共同面對。兩國應堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，為世界和平與發展作出更大貢獻。希望飛虎隊精神能夠一代一代傳承下去。

對於這場會見，美聯社形容，「華盛頓與北京回首昔日的合作來為改善當今的緊張關係而尋求靈感」。報導稱，年近百歲高齡的麥克馬倫（Mel McMullen）和周一剛滿103歲的莫耶（Harry Moyer）是為數不多迄今仍健在的飛虎隊（Flying Tigers）成員。

1941年，美國軍官陳納德（Claire Lee Chennault）組建了一支由美國志願者組成的空軍隊伍，幫助當時的中華民國 政府抗擊日軍，機首繪有鯊魚齒的P-40戰鬥機成為「飛虎隊」象徵。

1942年，這支志願航空隊被解散，並被編入美國陸軍航空兵，繼續在陳納德的領導下在中國戰區對日作戰，這支正規部隊也被通稱為「飛虎隊」。

今年9月12日，習近平覆信美中航空遺產基金會主席格林和飛虎隊老兵莫耶、麥克馬倫。習近平在信中指出，迄今已有近500名飛虎隊老兵和數百名老兵家屬到訪中國。「追憶往昔，中美兩國人民在抗擊日本法西斯的鬥爭中同仇敵愾，經受了血與火的考驗，結下了深厚友誼」。

他表示，展望未來，中美作為兩個大國，對世界的和平、穩定與發展負有更加重要的責任，應該也必須實現相互尊重、和平共處、合作共贏。

習近平說，中美關係的希望在人民，基礎在民間，未來在青年。新時期中美關係的健康穩定發展，需要新時期飛虎隊員的參與和支持，希望飛虎隊精神能夠在兩國人民之間一代一代傳承下去。