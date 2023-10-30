美中「座位」也角力 王毅見拜登 比照布林肯「聽訓」

美國總統拜登27日在白宮會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。 (新華社)

中國國家主席習近平 今年6月19日會見美國國務卿布林肯 時，首次採習坐主位、中美兩國官員分座兩側的形式，引發外界關注，普遍認為這種座位安排宛如布林肯在聽訓。不料，美國總統拜登 27日在白宮接見到訪的中國外長王毅時，也改採同樣的座位安排方式。

當時北京當局這種座位安排方式，曾引起外界高度關注，許多外媒更找出習近平過去接見歷任美國國務卿的相片作為對比。有媒體稱，連被人民日報稱為「人類公敵」的前國務卿龐培歐2018年到訪問時，與習近平也是分坐兩側沙發椅。

美國前國務院東亞與太平洋事務助理國務卿史達偉（Brig Gen David Stilwell）當時對BBC說，這種座位安排方式，「基本上（布林肯）就像是部下，而習近平就像是在跟這些人開會，布置事情都該如何推展下去。」

史達偉說：「從來沒有人見過像這樣的外交安排。這完全是非標準的。」

英國倫敦政治經濟學院（LSE）高級訪問研究員暨中非項目主任于澤（Prof Shirley Yu）接受BBC採訪時也說，哪怕是相比於數天前接見美國微軟公司創辦人比爾·蓋茨，這次習近平在會議廳中央，盡顯相對於中美兩國外交官員的超然地位，「這是中美建交40多年以來前所未見。」

但根據新華社發布的新聞相片，拜登27日在白宮會見王毅時，美方的座位安排也改成同樣形式。

美國之音29日報導，今年6月，布林肯訪問北京會見習近平時，中方為會晤的座位做了「精心安排」，習近平坐在一個長長的橢圓形會議桌一端，布林肯率領的美方團隊和中方團隊分別面對面坐在習近平的兩側。

報導稱，「值得注意的是，拜登會見王毅被安排在了羅斯福室（Roosevelt Room），那是白宮的一個會議室，通常是總統與閣員或要員召開會議的地方。」