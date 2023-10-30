王毅訪美釋3信號：拜登很積極 曝「舊金山」關鍵詞等3細節

美國總統拜登27日在白宮會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。(新華社)

中國外交部長近日訪美行程引發國內外廣泛關注。中國官媒解讀，王毅 此行釋放了3個重要信號，以及3點細節。其中，對於在APEC（亞太經合會議）裡和國家主席習近平 的會面，美國總統拜登 的態度「很積極」，美國對華表態也在微調，後續中美還有系列高層交往。但面對美方多次「說一套做一套」，中國仍要「敢於鬥爭」、「善於鬥爭」。

新華社旗下微信公眾號「牛彈琴」發文解讀王毅這次訪美所釋放的3個重要信號指出，第一個信號，是美國對中美峰會的態度「很積極」。在與王毅會見時，拜登向國家主席習近平致以問候，表示美方願同中方保持溝通。據知情人士透露，美方除邀請習近平出席APEC領導人非正式會晤，還專門單獨發出兩國元首單獨會晤的邀請，都顯示美國非常期待。

第二個信號，美國對華表態也在微調。以前美國人說要和中國競爭、脫鉤，但至少在這次王毅訪美期間，美方一些表態要積極了不少。除承諾美國「一個中國」政策沒變，還表態美方樂見中國成功。這展現美國希望穩定和發展美中關係的積極意願。美國也有所清醒，有所轉變。

第三個信號，中方原則立場堅定不移。據知情人士透露，王毅對美方打壓圍堵中國的錯誤行徑「拉了一個長長的單子」，要求美方予以改正。經過一段時間的博弈和鬥爭，中美各個層級的對話交往已經在恢復。但對中國來說，該協商的可以協商，該堅守的一定堅守。

文章並以三句話總結觀察：第一，還是要敢於鬥爭，更要善於鬥爭。第二，對於美國的說一套做一套，中國應該早有所領教，更要有所準備。當然，美國，說話要算數哦。第三，「他強任他強，清風拂山崗；他橫由他橫，明月照大江。」

澎湃新聞觀察王毅此次訪美的3點細節。一是中美雙方不約而同地都提及了共同關鍵詞「舊金山」，為實現兩國元首舊金山會晤而共同努力。二是除與拜登會見雙方有翻譯在場，另外兩場活動雙方桌面上均擺放著同傳耳機，這意味雙方都希望在有限時間內盡可能廣泛深入溝通。三是王毅此訪將延續中美雙方高層互動的頻率。中美後續還有軍控、外交政策等磋商。