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G7貿易部長會議 暗批中經濟脅迫 籲撤對日食品進口禁令

編譯高詣軒／綜合29日電
日本外務大臣上川陽子（前中）和經濟產業大臣西村康稔（前右）29日出席在大阪舉行的G7貿易部長會議。（Getty Images）
日本外務大臣上川陽子（前中）和經濟產業大臣西村康稔（前右）29日出席在大阪舉行的G7貿易部長會議。（Getty Images）

路透報導，七大工業國集團（G7）貿易部長28日起在大阪舉行兩天會議，29日發布聲明，呼籲「立即撤銷」對日本食品的進口禁令，被認為指涉北京在福島核汙水8月開始排海後，對日方施加的水產禁令。

各國部長雖未在聲明點名中國，但指責其藉由貿易，加劇經濟脅迫。

G7各國貿易部長在10頁的聲明中，譴責「將經濟依賴武器化」作為，並表示G7致力建立自由公平且互惠的經貿關係，另也對近期關鍵礦產出口的相關管制措施表達關切。

福島核汙水排海後，北京全面禁止日本水產進口。日本和美國皆指相關限制不公，但俄羅斯10月稍早已宣布類似的日本水產進口禁令。

中國也是全球最大石墨產國，但本月宣布限制部分石墨產品出口，試圖管控這項生產電動車電池的關鍵礦產供給，因應其在全球製造業主導地位上面臨的挑戰。

G7貿易部長重申，憂心各項廣泛、演變中的「非市場政策」，包括普遍、不透明且扭曲貿易的產業補貼和強迫技術轉移。

在俄烏議題上，G7譴責俄國入侵損害烏克蘭穀物出口基礎建設，並片面退出黑海穀物協議談判。

不若兩周前的G7財長會議譴責巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」對以色列的「恐怖攻擊」，貿易部長們並未提到中東危機，只說他們「試圖讓各界更加意識到在天災和其他緊急情況期間，跨越國界運送人道物品的挑戰」。

G7成員國包括日本、美國、德國、英國、法國、義大利及加拿大。日本是今年G7輪值主席國。

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