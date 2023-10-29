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南海撞船後 菲律賓：放棄與中國3項鐵路建設融資談判

中國新聞組／北京29日電
中國與菲律賓船隻日前在南海發生碰撞事件。（美聯社）
中國與菲律賓船隻日前在南海發生碰撞事件。（美聯社）

中國與菲律賓船隻在南海碰撞衝突升級之際，菲方表示不再與中國商談3大鐵路建設項目的貸款融資事項，指中國自2022年7月起就未採取行動，近期已改與另一個亞洲國家商議資助的可能性。

菲律賓交通部2022年8月曾表示，菲國交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）和中國駐菲大使黃溪連同意，將重啟北京提供貸款的鐵路建設計畫協商；包括菲律賓國家鐵路南線長途計畫（南北通勤鐵路）、蘇比克至克拉克鐵路及菲國南部的民答那峨鐵路建設計畫。

美國之音報導，但菲律賓官方10月26日證實，不再與中國商談3項重大鐵路建設項目的貸款融資事項。菲方表示，這些項目的實際建設還沒有開始，因為中國一直不願意同意菲律賓政府提出的貸款條件。實際上，中國自2022年7月起就沒有對菲律賓就這些項目提出的正式開發援助請求採取行動。

包蒂斯塔表示，看來中國對資助菲律賓基礎建設計畫已不那麼感興趣了。

報導指出，菲律賓被迫從與中國的貸款談判中撤出，正值與中國的緊張關係不斷上升之際。但當被問到是否因菲律賓與中國南海糾紛是否影響到貸款談判時，包蒂斯塔說：「依我看來，可能不是那個原因，因為財政部與中國政府的商討已經持續了很久。」

但有菲國經濟官員透露，中國經濟官員在談到對菲基建融資拖延的原因時表示，中方對「地緣政治因素」感到擔憂。

包蒂斯塔表示，最近總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與他曾談到由另一個國家資助這3項計畫的可能性，與一位「亞洲大使」的商談看來很有希望。不過他沒有分享更多的細節。

菲律賓3項鐵路和其他雄心勃勃的基礎設施建設項目是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）積極推動的。採取親中疏美外交政策的杜特蒂曾說，如果中國能夠幫助他在南部建設一條鐵路，他願意在南中國海爭端中「閉嘴」。

不過，幾年過後，許多項目沒有兌現。

貸款 融資 杜特蒂

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