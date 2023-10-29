官媒能預知死亡？網傳新華網2月就在測試「李克強訃告」

官媒新華網今年2月測試「李克強訃告」的截圖近日在網上流傳。(取材自X平台)

中國前總理李克強心臟病 突發逝世消息震驚國際，相關死因及死亡時間傳言臆測不斷，近日網路瘋傳截圖顯示，官媒新華網早在今年2月就已經在測試李克強的訃告；甚至在兩個月前，廣電總局曾要求多家電視台測試黑白畫面。

綜合自由亞洲電台等媒體報導，時事評論人鄭旭光表示，有網友轉發一張新華社在今年2月測試李克強訃告的截圖給他，他登錄新華社網頁搜查，也找到有關頁面，但在半小時後再登錄，已找不到該頁面。他表示，新華社發文謹慎，但網頁內容不是編輯部負責，不排除可能與駭客有關，形容情況很奇怪。

據報導，鄭旭光說：「我覺得是讓別人覺得這個事情很奇怪，那就2月份的時候就做了李克強要死的測試。這個就是極強的一個陰謀論吧，那個時候就準備他死了嗎？我覺得是一個問號。」

但有報導指出，也有人認為，可能是10月27日官方發布李克強死訊後，網站編輯利用舊頁面測試訃告。黨媒27日早上8時公布李克強死訊，晚上6點半才正式發訃告，中間有超過10個小時的空檔。

不過，即便是新華網編輯10月27日測試訃告，也顯得非常蹊蹺。這種測試完全可以在網站後台進行，沒必要在網站前台顯示出來，讓讀者看到。

另外，媒體報導，經常針砭時事的財經網美胡采蘋27日於臉書 發文，稱近一、兩個月前，就有網路群組盛傳，有「國級幹部」要過世了，廣電總局要幾家電視台預作準備，測試頻道變成黑白畫面的功能；當時大家多認為是前領導人胡錦濤。

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