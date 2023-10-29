禁不了？民湧李克強故居獻花 有人下跪痛哭喊「人民好總理」

李克強逝世消息曝光後，在安徽省合肥市、李克強童年生活過的居民樓外擺滿了鮮花，居民們在花叢中拍照留念。 (美聯社)

國務院前總理李克強 10月27日凌晨在上海去世，遺體已於當晚運抵北京 ，預計依慣例一周內在八寶山公墓火化，並按正國級規格舉行告別式。網傳中共下達了「禁止聚集悼念」禁令，官媒官宣似也「冷處理」，以防止另一個六四事件，但仍擋不住大批民眾自發性湧入李克強在安徽合肥故居獻花、下跪和痛哭哀悼。這股悼念潮昨再擴大到李克強曾主政過的河南 鄭州市。

綜合中央社及港媒等報導，據網路多段視頻顯示，疑載著李克強遺體的靈車27日從上海醫院運到機場，再由專機空運至北京西郊機場，然後移到解放軍總醫院（301醫院）。移靈車隊陣容盛大，沿路交通管制，並有保安人員在道路邊攔停車輛維持秩序。街道上有不少民眾肅立送行，也有車輛鳴笛致敬。

中國官方發布的訃告稱李克強為「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」，中央社報導，這一稱號和2019年7月22日去世的前總理李鵬相同。而李克強的喪禮規格也將比照李鵬。

當年李鵬去世一周後，在北京八寶山革命公墓火化遺體，並按正國級規格舉行送別儀式，包括中國官方在內的全體政治局常委均出席。全國多個重要場所、邊境口岸和中國駐外使領館等下半旗致哀。

包括人民日報等官媒黨媒在內的中國各媒體報章，昨在頭版刊出李克強的訃告或離世消息，並配上李克強的黑白照片，但網頁版並未如同以往國家重要領導去世時的「全頁黑白」，僅有李克強離世相關報導以黑白呈現。

網傳即日起至11月3日，中國禁止舉行公開活動，許多大學收到禁止聚集悼念的命令。有外媒和網民解讀，中國在李克強過世後加強維穩並禁止聚集悼念，是在預防再度發生另一個六四事件，這不像過往領導逝世後的「禁娛」，更像是擔心聚集。

但禁令擋不住民眾自發性的悼念。綜合媒體報導，在李克強位於安徽合肥的故居前，民眾自發悼念獻花，擺放的鮮花已經伸展到了100多公尺，人們排成的長隊也長達數百公尺，比人高的花堆從紅星路排到了宿州路，鮮花把小巷堆滿，現場甚至因此實施交通管制。李克強故居前已成花海，周邊花店的鮮花都已賣完，多名快遞員穿梭其間代客送花。

這股民間悼念潮還擴大到了李強克曾主政過的鄭州市，昨起有市民在鄭東新區如意湖畔的千璽廣場獻花悼念，入夜後獻花者愈來愈多，大家向巨幅遺像鞠躬致意，有人拭淚緬懷，有人當場痛哭。現場除了巨幅李克強遺像，還有大字「人民好總理，河南好書記」。

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