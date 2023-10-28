誰來接班？ 李克強猝逝折射習近平難題

李克強猝逝，折射的卻是習近平的難題。圖為李克強（右）今年3月卸任總理時與習近平握手。(路透)

中國領導人習近平 去年展開三連任，今年政壇卻大震盪；國防及外交部長甫遭大清洗，官媒發布前總理李克強 27日去世消息後，外界認為中共 正處於改革開放以來最密集的人事變化，分析指李克強的猝逝，折射出習近平的難題，可能為習帶來一場危機，李的離世也象徵「團派」退出中共政壇視野。

李克強因突發心臟病猝逝，黨內的中央保健委也保不住這位退休前總理的命。據說李有心臟問題由來已久，這次發作終回天乏術。

本報系聯合報重磅快評指出，表面上這是體質與健康情況引致的結果，但看得深的人卻以為，李克強這心臟病是悶出來，他是抑鬱而終的。過去十年總理生涯，李克強在意欲成為天降領袖總書記旁任事，只能做成一個灰影人，沒有伸展的舞台，只能諾諾地隱於鎂光燈後，聽差辦事。

新冠三年大疫剛開始，習近平找了幾個經濟學者研商對策，如林毅夫、鄭永年、樊綱等，眾人才驚覺，那是習自己的智囊團，有劉鶴、王滬寧等習的親信，但掛著官牌管經濟的李克強，卻不在裡頭。

李克強有自己的經濟理論，人稱「克強經濟學」，大致是減少政府干預、大幅向市場放權。他的代表作是「上海自貿試驗區」，李克強的終極目標讓偌大的中國就是一個自貿區。

李的路徑其實就是自由化，但並不受習近平待見，習也迫不及待地提出自己的東西，還正經取名「上海自貿區」，推出的一個月後，習就在哈薩克提出「絲綢之路經濟帶」，加上在印尼的海上絲綢之路，「一帶一路」就成習搖曳生姿的招牌，將李的經濟學遮蔽得瞧不見。

李克強的悶不只於此，如果提拔他的胡錦濤能量夠大，他原可直接上位總書記，但胡無法擺脫江澤民的掣肘，只能接受江提出的人選習近平，不只讓李克強失去叱吒風雲的可能，更讓承受不曾逆料的重壓。

這天下既是習近平的，李克強及他與胡錦濤曾經撐起的團派統治，自然走向衰落。可是李克強的猝逝卻意外反映中共巨大政治風險：沒有立下接班人的威權體制，可能因最高權力者猝逝面臨崩潰。

李克強的猝逝，折射的卻是習近平的難題；在一個由黨內封閉式決定領導人的體制裡，接班人的設置與否，與一起死亡意外是否就能引發政治重大風波與國家危亂；習70歲仍在位，此刻的中國並沒有接班人選，誰敢揣想如帝王崩殂的薨告在中南海炸響？這個隱隱然的政治警訊，是否已在中央政治局裡緩緩傳開？