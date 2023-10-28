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李克強傳游泳心梗、搶救10小時不治 被質疑送錯醫院

中國新聞組／北京28日電
李克強逝世後，民眾自發性前往其安徽故居悼念，並稱李是「人民的好總理」。（取自X平台）
李克強逝世後，民眾自發性前往其安徽故居悼念，並稱李是「人民的好總理」。（取自X平台）

國務院前總理李克強驟逝，傳其病發時疑在上海東郊賓館，游泳時心肌梗塞，被就近送上海曙光醫院搶救10多個小時，裝上葉克膜仍未能救回，遺體準備運至北京。有輿論質疑開車23分鐘就能到更好的上海中山醫院卻去了中醫院是「送錯醫院」。因相關留言被屏蔽，許多民眾赴李克強安徽老家獻花，並在微博貼上李克強「善良而不失堅強」大學畢業贈言表達抗議與悼念。

據香港01引述消息來源指出，李克強是在10月26日近中午病發，送上海曙光醫院極力搶救10多個小時，下午裝上葉克膜（ECMO）仍於10月27日0時10分逝世。李克強在上海醫院搶救的消息在26日下午就已在上海部分社群平台傳開。

另有消息指，李克強當日可能在位於浦東的上海東郊賓館，是供療養用的場所。中國戰略分析智庫研究員鄧聿文在社群平台X（原推特）發文指，據說是李克強游泳時心肌梗塞，送到附近的上海曙光醫院。但未獲官方證實。

上海中醫藥大學附屬曙光醫院位列上海十大綜合性醫院之一、全國示範中醫院。距離東郊賓館開車僅須13分鐘，是離東郊賓館最近的綜合性醫院。

報導指出，有消息稱，10月27日下午，李克強的遺體已準備從上海運至北京西郊機場，上海下午部分路段一度封路。北京西郊機場隸屬於中國人民解放軍空軍第34師，現專門接送黨政軍領導要員進出北京前往國內其他城市。

不過，李克強被送往上海曙光醫院的決定，引來不少網民質疑「送不對了醫院」。「議報」主編蔡霞在其X平台帳號發文稱：「上海中山醫院心血管病搶救治療水平全國前三名。從東郊賓館開車到中山醫院地圖顯示有三條線路，最遠的30分鐘到達，最近的23分鐘到達醫院。急性心肌梗死黃金搶救時間是在120分鐘內，中山醫院搶救成功率是96%。 問：李克強是被送到哪裡搶救的？！」 

許多網民也在微博和X平台等社群平台提出相同的質疑：「病情如此緊急卻送中醫院搶救，是誰下的決定？」，並出現陰謀論，不過相關留言在微博遭到屏蔽。不少網民改發李克強1982年大學畢業時給同學的贈言表達抗議和哀悼，微博上隨處可見贈言刷屏。

李克強贈言寫道：「純真而不欠聞達，善良而不失堅強，把生命高舉在塵俗之上，又溶化於社會之中，這應當是我們這一代的共同追求。」

李克強逝世後，民眾自發性帶著鮮花、卡片前往其安徽故居悼念。（取自X平台）
李克強逝世後，民眾自發性帶著鮮花、卡片前往其安徽故居悼念。（取自X平台）
李克強逝世後，民眾自發性前往其安徽故居悼念，花束已堆成花牆。（取自社群媒體X）
李克強逝世後，民眾自發性前往其安徽故居悼念，花束已堆成花牆。（取自社群媒體X）

綜合多家媒體報導，不知是過於敏感還是太哀傷，北京和上海街頭民眾對李克強驟逝大都不願多談。多地也取消慶典活動和演出。但在李克強的安徽老家，有大批民眾獻花，門口堆滿了大批鮮花和寫著悼念文字的卡片，文字盡是不捨。有民眾寫道：「長江黃河水不會倒流，人在做天在看。」

李克強 北京 微博

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