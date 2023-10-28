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WSJ :房地產困局 習近平要問責 恒大貸款行民生銀行被查

中國新聞組／北京28日電

中國房市崩潰，華爾街日報(WJS)報導，中國國家主席習近平正找人問責，報導引述知情人士指出，習近平9月會見政府高層，明確表示整頓房地產行業時，不能放過任何細節。官方調查已由恒大集團主席許家印擴大至銀行及金融機構有無違法貸款，最新被查的是恒大的最大債權人中國民生銀行。

報導並指出，官方對許家印採取行動後，將調查範圍擴大至助長房地產商作出具有風險行為的銀行及金融機構。官方對恒大20個最大債權人最感興趣，包括國有銀行及一些下級政府控制的銀行。被調查的人員還包括中國銀行一名前負責人。

中國銀行股份有限公司前黨委書記、董事長劉連舸涉嫌受賄、違法發放貸款，中國最高人民檢察院此前對他出逮捕決定。報導指出，劉連舸2019年至今年稍早前擔任上述職務期間，中國銀行對恒大的重要性越來越大。

報導引述知情人士表示，劉連舸被指控的罪名，部分涉及中國銀行對恒大的貸款；中國官方公布有關劉連舸消息的時機，是想警告主要銀行及其高管們，對恒大甚至整個陷入困境的房地產行業作出的風險行為。

根據巴克萊銀行（Barclays）研究，今年上半年中國銀行的房地產貸款占該行總貸款三分之一。據恒大2020年公布的資料，中國銀行非恒大20家主要貸款銀行之一，但當恒大2021年面臨違約時，中國銀行公開宣稱對恒大的風險敞口較小；至於另一間正接受審查的銀行，是恒大最大債權人中國民生銀行。

房地產繁榮期的結束使中國債台高築，投資者惶恐不安，許多消費者不願消費。分析師表示，他們預計中國未來的增長將更加疲軟；而面對越來越大的政治和金融壓力，中國各家銀行在要求恒大償還貸款方面愈發激進，有時甚至不惜犧牲其他債權人的利益。

恒大集團 貸款 房地產

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