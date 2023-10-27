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公衛專家吳尊友60歲癌逝…3年疫情白了頭 防控貢獻大

記者陳宥菘／即時報導
中國知名公共衛生專家、中國疾管中心流行病學首席專家吳尊友因胰腺癌於10月27日病世，享年60歲。（中新社）
中國知名公共衛生專家、中國疾管中心流行病學首席專家吳尊友因胰腺癌於10月27日病世，享年60歲。（中新社）

中國知名公共衛生專家、中國疾管中心流行病學首席專家吳尊友因胰臟癌於10月27日病逝，享年60歲。吳尊友在2020年新冠疫情爆發後即投入疫情防控一線工作，時常透過官方記者會或個人微博發表疫情知識與防控見解，為大眾所熟悉。歷經三年疫情，吳尊友的一頭黑髮都成了白髮，他當時還謙稱自己投入不算什麼，如今病逝消息傳開，微博上的網友紛紛感念他在疫情間對中國的奉獻。

中媒「經濟觀察網」27日下午4時許發布訊息指，吳尊友因病於10月27日去世，享年60歲。數位吳尊友的同事、生前好友證實了這個消息。另據「每日經濟新聞」，中疾控相關負責人表示，吳尊友在27日下午因胰腺癌去世。

另據新京報訊報導，吳尊友曾於疫情間確診胰臟癌。另據中疾控官網，2023年2月27日愛滋病預防控制中心在北京組織召開愛滋病丙肝防治高層專家研討會時，吳尊友曾參加。而查看其微博帳號，最後一次發文時間停留在今年4月2日。

公開資料顯示，吳尊友1963年6月出生於安徽黃山，1980年參加高考，考入安徽醫科大學衛生系，先後取得學士、碩士學位。1988年畢業後，吳尊友進入安徽省防疫站工作。1991年至1992年，吳尊友就讀於加州大學洛杉磯分校（UCLA）公共衛生專業，獲碩士學位，1992年至1995年，就讀於加州大學洛杉磯分校流行病學專業，獲博士學位。

博士畢業後，吳尊友回到中國開始從事防治愛滋工作。2003年SARS爆發，吳尊友參與防治工作，吳尊友於2005年任中國疾控性病愛滋病預防控制中心主任，2017年4月出任中國疾病預防控制中心流行病學首席專家。

2020年新冠疫情爆發後，吳尊友隨即加入中國新冠肺炎疫情防控一線工作，多次以國家級專家身分赴現場指導各地政府處置新冠肺炎疫情防治工作。

當時，吳尊友幾乎每日分析新冠肺炎疫情特徵，深入解讀數據，研判疫情趨勢，為防治決策提供參謀建議。同時進一步深入分析無症狀感染者傳染性、規模及其對防治策略影響，為制定無症狀感染者防治策略提供科學依據。吳尊友並多次參加國務院聯防聯控記者會、北京市政府記者會，或透過多家媒體宣傳新冠疫情及防控知識。

他在疫情期間的科學防疫與穩定人心做出重大貢獻，獲選為「北京民進抗疫英雄人物」、「2021最美科技工作者」等殊榮。吳尊友於2023年1月當選為第十四屆全國政協委員。

吳尊友在2020年新冠疫情爆發後即投入疫情防控一線工作，歷經三年疫情，吳尊友的一...
吳尊友在2020年新冠疫情爆發後即投入疫情防控一線工作，歷經三年疫情，吳尊友的一頭黑髮都成了白髮。（取材自微博）
中國知名公共衛生專家、中國疾管中心流行病學首席專家吳尊友因胰腺癌於10月27日病...
中國知名公共衛生專家、中國疾管中心流行病學首席專家吳尊友因胰腺癌於10月27日病世，享年60歲。（中新社）

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