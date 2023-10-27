中公布美艦南海挑釁畫面 痛批「你若不來，我能攔你？」

國防部公布美國軍艦(灰色船)8月在南海以危險方式穿越中國艦隊(白色船)的畫面。(視頻截圖)

「南海各方行為宣言」第21次高官會昨在北京 舉行，中國外交部發言人毛寧表示，會上，中國和東協國家宣布正式啟動「南海行為準則」案文三讀，同意爭取早日達成有效的「準則」，將南海建設成為和平、友誼、合作之海。國防部 昨公布美國軍艦8月在南海以危險方式穿插中國艦隊的畫面，發言人吳謙批評美國才是真正的挑釁者，「你若不來，我能攔你」？

外交部發言人毛寧宣布正式啟動「南海行為準則」案文三讀。（美聯社）

毛寧昨天在外交部例行記者會上，被問到「南海各方行為宣言」第21次高官會會議情況時表示，高官會上，中國及東協國家就南海情勢、全面有效落實「宣言」、海上務實合作及「南海行為準則」諮詢等議題深入交換意見。

她表示，各方都認為，維護南海和平穩定具有重要意義，呼籲保持克制，加強對話，妥處分歧，維護海上局勢穩定。各方一致同意繼續全面有效落實「宣言」，深化海洋科學研究、海洋環保、海上搜救、海上執法等領域務實合作。

她透露，會上中國和東協國家宣布正式啟動「準則」案文三讀，同意加快推進「準則」磋商，爭取早日達成有效、富有實質內容、符合國際法的「準則」，將南海建設成為和平、友誼、合作之海。

而對於記者提問，中方對美國總統拜登 表示，中國船隻在南海對菲律賓船隻採取了威脅和非法行動，並重申美方保衛菲律賓的承諾的發言的看法，毛寧表示，美國不是南海問題的當事方，無權介入中國和菲律賓兩國之間的問題，美國對菲律賓的防衛承諾不得損害中方在南海的主權和海洋權益，更不能以此為菲律賓的非法權益主張撐腰打氣。

國防部公布美國軍艦(灰色船)8月在南海以危險方式穿越中國艦隊(白色船)的畫面。(視頻截圖)

國防部公布美國軍艦(灰色船)8月在南海以危險方式穿越中國艦隊(白色船)的畫面。(視頻截圖)

中國國防部昨也發布影片，批評美國一艘軍艦8月在南海以危險方式穿插中國艦隊的畫面。據國防部網站消息，美方近期批評中國戰機「危險攔截」，國防部發布短片並表示美方才是真正的挑釁者、冒險者、攪局者。

短片顯示，8月19日在南海海域，中國海軍164艦在畫面左側向前航行，隸屬美軍太平洋艦隊的「約翰遜」號驅逐艦從右側穿插164艦艦艏，兩艦最近距離約670米。國防部表示，美艦闖入中國海軍編隊後，多次採取大角度轉向、急加減速、橫穿中方艦艏等挑釁動作，其行徑違反「中美海空相遇安全行為準則」等規定，危及雙方一線人員和艦艇安全。

國防部發言人吳謙表示，美方想一邊危害中國的國家安全，一邊不受約束地挑釁滋擾，這是不可能完成的任務。中美艦機近距離接觸的地點均是在中國周邊海空域，是美方跑到中國家門口來挑釁滋事。「你若不來，我能攔你？ 」