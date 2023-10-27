「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

央視報導稱中國國務院前總理李克強 今天在上海因突發心臟病 ，經全力搶救無效逝世，享壽68歲。消息傳出後，引發中國民眾及全網震驚，中國微博上「李克強同志逝世」話題閱讀量在二小時內迅速衝上近11億次，網民留言全是「不敢相信」，「真的太突然了」。不少網民在哀悼之餘，也提出大致有四個疑點，質疑李克強的逝世「不單純」，「疑點重重」。

央視新聞今天上午8點播出李克強10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世的消息，迅速成為微博全熱話題，網民們一片哀悼：「一直敬愛的好總理，一直愛戴您，一路走好」、「真的太突然了」、「難以置信，太難受了，沉痛悼念克強總理」、「一路走好，您辛苦了」、「克強總理一路走好，人民永遠記得您」、「總理年紀不大，好突然，一路走好」。

有網民發文稱，央視早上發布李克強逝世的消息後，「看見路邊上班的年輕人都低頭看手機，個個臉色沉重」、「離別沒有長亭外古道邊，更多的離別就是在這樣一個普通的早晨」、「好希望是假消息」、「不能接受從小到大常在電視裡看到的總理走的這麼突然」。不少媒體官微疑因留言太多或是過於敏感，開始過濾部分評論，有網民留言稱「這麼好的總理逝世都要過濾人民的悼念，還有良心嗎？」

不少網民質疑李克強的死因「不單純」。綜合網上提出的疑點大約有四個。

一是央視稱李克強是「在上海休息期間」突發心臟病去世。如果李克強是為了氣候溫暖因素，為何不去廣州等南方，而去了上海？若是為醫療資源考量，在北京醫治不是更佳？不解李克強為何此時去了上海，而且又「剛巧」在上海過世。

二是李克強為中共 第17屆、18屆、19屆中央政治局常委，又是前總理，應會有隨身醫師或是保安人員，如果心臟病突發，身邊應會有人立即搶救或是送醫，怎麼會就這樣猝死？難道他的隨身人員當時都不在身邊，還是另有內情？

三是以往中共高官過世消息，大都是過世後幾天甚至半個月之後才由官媒發出消息，但李克強的逝世消息不到一天就由央視在一早發出，此舉在中共的體制之下，極不尋常。似有「迅速昭告天下」的意味。授意高官是否另有考量，耐人尋味。

四是上海是「上海幫」的地盤，外媒多次報導稱國家主席習近平亟欲清盤「上海幫」，為何還會讓李克強去上海？時值習近平拔擢的前外交部長秦剛和前國防部長李尚福雙雙被免，中共人事動盪之際，李克強的逝世會如何影響中國政局，習近平會如何為李克強辦告別儀式，都待觀察。