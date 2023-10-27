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8月最後一次露面 李克強笑容滿面、民眾高喊「總理好」

記者羅印冲／北京27日電
國務院前總理李克強卸任後深居簡出，上次露面是在8月底參觀敦煌莫高窟，有關消息和照片在X平台（推特）上大為傳播。(取材自X平台)
國務院前總理李克強卸任後深居簡出，上次露面是在8月底參觀敦煌莫高窟，有關消息和照片在X平台（推特）上大為傳播。(取材自X平台)

中國官方證實，國務院前總理李克強因心臟病發，27日凌晨於上海逝世，享壽68歲，消息震驚各界。李克強上次露面是在8月底參觀莫高窟，有關消息和照片在社群媒體平台X（前身為推特）熱傳。當時看來，李克強的氣色仍相當不錯，沒想到近2個月後，竟然驚傳死訊。

李克強今年3月卸任國務院總理後，少有公開露面的消息，直到8月31日，社群媒體平台X（前身為推特）突然出現李克強現身莫高窟的影片和照片。

根據影片內容，李克強在眾人的陪同下參觀莫高窟，現場有遊客在旁高喊「總理好」，歡呼聲不斷。李克強則笑容滿面，未戴口罩，向民眾揮手致意。

當時陪同在李克強身邊的有敦煌研究院黨委書記趙聲良，但未見甘肅省委書記或省長，這與李克強2022年1月底視察甘肅武威等地時，甘肅省委書記尹弘、省長任振鶴現場陪同，有顯著不同。

而當時李克強現身莫高窟雖有攝影師在其身前拍攝，但官媒未發布任何他到訪莫高窟的消息。不過，根據明鏡電視消息，李克強露面最先是由共青團甘肅省委旗下甘肅青旅所發布，旋即甘肅青旅就刪除消息。

李克強是中共20大甘肅省代表，卸任前也曾到甘肅視察。

李克強 甘肅 國務院

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