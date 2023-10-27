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美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

中國新聞組／北京27日電
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

華為新款智慧手機Mate 60 Pro所搭載的先進處理器，傳出是由中芯國際使用半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）的深紫外光（DUV）曝光設備搭配其他公司工具製造，代表中芯晶片製造能力遠遠超出美國試圖阻止中國進步的領域。但未有跡象顯示，ASML的銷售違反美國的出口管制措施。

彭博報導，儘管存在廣泛的限制，但華為在8月悄悄推出具有5G功能和先進晶片的新智慧手機，令世界大感震驚。這代表歐洲企業實施的管制措施，恐怕已難以阻止中國在晶片製造上取得進步。

技術分析公司Techhinsights 對該款手機拆解結果顯示，晶片是由中芯國際生產，代表製造能力遠遠超出美國試圖阻止中國進步的領域。這也引發外界對中芯國際如何能夠生產這種晶片，及美國主導的控制措施的有效性的質疑。中芯國際沒有回應媒體的置評請求。

據不願具名的知情人士透露，中芯國際結合ASML所謂的浸潤式深紫外線機器與其他公司的工具，為華為生產晶片，這表示美國對ASML實施出口限制可能已經太遲，無法阻止中國在晶片製造領域的進展。

ASML執行長溫彼得（Peter Wennink）曾表示，在新規定下，公司仍可以將較舊的晶片製造設備 NXT:1980Di 出口到生產舊款晶片的中國工廠，但無法向中國生產先進半導體的晶圓廠出售產品。

知情人士指出，這一規定影響到ASML向中國六家晶圓廠的出貨量，其中包括中芯國際。幾位業內專家表示，整體來說，美國的新限制措施使該國的設備限制與荷蘭的一致。但在深紫外光（DUV）機器的監管方面，美國比盟友走得更遠，此舉有可能被視為境外霸凌。

美國之音報導，由於出口限制，ASML始終無法向中國出售其EUV機器，但產業分析師表示，DUV雖不如EUV般先進，但可透過沉積和蝕刻設備改造，生產7奈米甚至更先進的晶片。雖然這個過程比單純使用EUV昂貴得多，在競爭激烈的市場環境中很難擴大生產規模，但中國政府願意承擔相當大部分的晶片製造成本。多年來，中國企業多年來一直在合法地儲備DUV設備，特別是在美國去年首次對華實施出口限制後。

根據ASML上周發布的數據顯示，ASML今年的中國業務大幅成長，因為中國晶片製造商在2024年出口管制全面生效前大量增加訂單。第三季的數據顯示，中國占ASML銷售額的46%，而前一季度為24%，今年的第一季為8%。

晶片 華為 5G

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