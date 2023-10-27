最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強——從去年隨著中共團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。（美聯社）

「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強 ——從去年隨著中共 團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視在早上突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。訃告來得突然，讓中國國內和國際輿論都感到吃驚，其一是李克強本來在上海休養，最近一次露面是8月底參訪敦煌，當時氣色看來尚佳。其二是過去中共高層的健康狀況幾乎不對外透露，儘管有過李克強身體出狀況的傳聞，但外界始終無從得知實情；而這一次中國官媒選擇立即發布快訊，也頗令外界揣測。

李克強生於1955年安徽合肥，中國恢復高考後在1977年考上北京大學法律系，是中國70年代末認為的新一代知識青年，李克強後來一路取得北大經濟學博士學位，並且在大學期間加入共青團，1980年代歷任北大團委書記、全國青聯副主席，累積不少政治人脈和資源。

1989年六四天安門運動爆發，李克強也已從過去的北大知青變成了政治青年，根據當時參加學運、也是北大校友的王軍濤回憶，過去在北大認識李克強時，認為李是個仗義執言、有話直說的人，不過混入政治圈後顧慮較多，但1989年學運期間，李克強還曾經試圖去勸說過學生停止絕食罷課，立場上可能還較接近於趙紫陽的改革派。但沒有多久，隨著趙紫陽被軟禁、學運情勢造成的政治壓力愈來愈大，李克強也隨之變成了跟隨共青團打壓異己、強烈譴責反對六四學運的立場。王軍濤認為，這是加入共青團力爭上游、勢必會變成這種「想辦法求生的機會主義者」。

1978年李克強（左圖右二）在北京大學前跟同學的合照、13歲的李克強（右）。（取材自Ｘ平台）

李克強選擇的共青團路線，直接影響了後來他在中共內部的派系發展——得到胡錦濤的提拔，也就是後來說的「團派」——又稱為共青團派、共青幫，是以胡錦濤為首，集結共青團出身者的領導派系。

和其他中共高層一樣，欲求大位者通常會歷經一段地方的政治歷練。在江澤民主政時期，李克強在1998年從北京轉往河南，將近6年時間在河南歷任省長、省委書記等要職，期間因為河南弊病已久、爆發「河南血禍」愛滋病的大量傳播，李克強入主河南後接手這個難題，雖然被認為對於後來壓制愛滋病蔓延有功，但任內封鎖相關資訊、隱瞞感染實情的做法，仍是未能理清和追究的歷史。

儘管如此，李克強的仕途後來仍扶搖直上，2004年轉任遼寧省委書記，以「國有企業改革、解決勞工問題」作為代表政績，贏得中共政治圈和社會民間對於李克強「經濟推手」的秀才印象。而後2007年，52歲的李克強正式晉身中共中央政治局常委、中共中央財經領導小組成員，隔年也在溫家寶的提名下擔任國務院副總理。

從後來的發展來看，李克強在黨內政治局的排名不斷往上爬；胡錦濤主政下，團派勢力看似穩固不破。然而李克強崛起的2007年，卻同時還有另一個當時沒有人想到的變數——55歲身為紅二代的習近平 ，同期和李克強一樣也直接被選為中央政治局常委，而且排名比李克強前面。

第十四屆全國人民代表大會，李克強（右）與習近平互動冷淡引發討論。（路透）

2012年習近平當選為中共中央總書記開啟習近平主政時代，胡錦濤暫退政治舞台幕後；李克強成為習近平之後的二把手，2013年李克強接替溫家寶成為國務院總理，形成了所謂的「習李體制」，作為先前胡溫體制之後的下一個政治新面貌。

然而就算是二把手，李克強所屬的團派和習近平之間仍有諸多矛盾。在習李體制初期，因為中國經濟崛起的紅利下，對立和緊張尚未浮出檯面，但是習近平透過一系列反腐、打貪的政治運動，被解讀為對江系和團派的接連打擊；加上2016年的中共十八屆六中全會，習近平將自己確立為「中共中央領導核心」，邁向習近平權力獨霸的態勢已相當明顯，李克強等團派的立場就顯得微妙且動搖。

2020年COVID-19疫情的全面爆發，中國政局也陷入詭譎的迷霧，習李體制的矛盾惡化也是在疫情之後更加明顯，特別是在針對防疫手段的鬆緊問題、疫情後經濟復甦的方針策略，李克強作為國務院總理的發言和動態，也被外界解讀「和習近平不對盤」。

不過形勢比人強之下，最終2022年的中共20大，習近平「破例」三連任總書記，同時常委名單拉攏清一色的習近平人馬，以胡錦濤為首、包括李克強在內的團派，在20大會議上正式被「清零團滅」。

接替李克強的，是習近平的舊部李強，這是新的「習李體制」——實際上應該算是習近平的一人體制。李克強在2023年3月正式卸任退休，和20大上「被架離現場」的胡錦濤一樣，從當前的中共政治舞台消失。李克強後來去上海休養身體，最近一次露面，是在今年8月底參訪敦煌莫高窟，但微妙的是，這則新聞隨即被甘肅省撤下，根據當時流出的相片，李克強外觀上看起來氣色尚佳，至於為何要急忙撤除新聞、中共官方又沒有任何消息公布，頗引人猜疑。

李克強卸任後深居簡出，上次露面是在8月底參觀敦煌莫高窟，有關消息和照片在X平台（推特）上大為傳播。（取材自Ｘ平台）

沒想到卸任後半年多，就在10月27日的早上，官媒《央視》突發快訊宣布：

「中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強同志，近日在上海休息，2023年10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。訃告後發。」

病逝的快訊一出，旋即引發中國國內和國際新聞的震驚。此前偶有流傳李克強身體欠佳的說法，但在中共要員鮮少透露個人資訊的情形下，外界根本無從得知實情，這個傳聞也沒有被當一回事；因此外界突聞「心臟病發」，確實令人詫異。這一次中國官方的訊息發布，選擇即時快速的公開，不免也讓人猜疑，加上近期一連串習近平周遭人馬的風波，諸如秦剛、李尚福的落馬，這些人事訊息在不透明的政局下，格外引人揣測。

李克強在今年卸任國務院總理時，被流出一段向幹部告別的感言內容，結果引起中國網路社群的喧然大波：

「現在北方尚屬於冬季，但今天陽光明媚，如沐春光，我們常說人在幹，天在看，看來是蒼天有眼，看著國辦同志這些年來辛辛苦苦、紥紮實實做出了特殊奉獻，應該給予你們獎賞...」

李克強的這段發言，有各種解讀表述，有人認為李克強在諷刺習近平，也有人認為是李克強為自己的政治生涯總結開脫，但種種說法都只能看圖說故事，到底這段話是不是意有所指？沒有辦法實質證明李克強的內心所想。

微博、微信等中國社群平台，已是滿滿的官方宣告的李克強訃聞。不過對於一些中國民眾而言，李克強象徵的是經濟改革的能手印象，以及2020年李克強「逆風」地直言表述，中國「還有6億人口的月收入只有人民幣1000元左右」，換句話說根本未達習近平所謂的脫貧攻堅、全面奔赴小康社會的目標，李克強的說法雖被認為更貼近真實民情，但聽在習近平集團的耳裡卻是極為諷刺。

或許正因這種大眾印象，中國社群上還有不少人紛紛悼念李克強的驟逝，甚至又去到疫情死去的李文亮醫師微博底下留言緬懷，彷彿成了中國難得且唯一的網路哭牆。