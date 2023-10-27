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「出差」前 神舟17號3航天員吃「成功包」 坐「圓滿車」

中國新聞組／北京27日電
神舟17號3位航天員「出差」前吃的「成功包」。(央視截圖)
神舟17號3位航天員「出差」前吃的「成功包」。(央視截圖)

搭載神舟17號載人飛船26日成功升空，極目新聞報導，在神舟17號3位航天員「出差」前有一個細節，引發網友的廣泛關注，就是他們吃的早餐是「成功包」，上面還寫著「圓滿滿」，有酸菜牛肉餡、胡蘿蔔雞蛋餡等，所乘坐的大巴車車牌上寫著「萬無一失圓滿成功」。

另據人民網報導，搭載神舟17號載人飛船的長征二號F遙17運載火箭，26日在酒泉衛星發射中心點火發射成功。不少眼尖的網友發現，「北京明白」換小哥了， 前任小哥仍在旁「坐鎮」，新老「北京明白」同框出現。

神舟17號3位航天員所乘坐的大巴車車牌上寫著「萬無一失圓滿成功」。(央視截圖)
神舟17號3位航天員所乘坐的大巴車車牌上寫著「萬無一失圓滿成功」。(央視截圖)

據報導，從2011年的神舟8號到2023年的神舟17號，是接棒的年輕面孔，不變的「北京明白」。「北京明白」是誰?「北京明白」並不是一個人，而是一個團隊—北京航天飛行控制中心調度組。此次是由空間站任務北京總調度樂天代表團隊回答「北京明白」，樂天是北京理工大學宇航學院2012屆學生。

報導指出，「北京明白」的工作日常和職責是確保航天員呼喚時，永遠有人回應。據了解，調度崗位每次值班的時長為24小時。特殊情況下，主負責的調度因更熟悉任務狀態，甚至會工作30-40個小時。雖然中間會有短暫的換班就餐及休息，工作強度依然非常大。

「北京明白」，明白了什麽？從任務的實施層面來講，「北京明白」的意思是「我聽清楚了大家向我說的什麽」，並且清楚下一步該如何繼續組織任務。

據報導，「北京明白」小哥高健表示，從個人來講，通過這幾次任務，他越發深刻地明白了航天人「萬人一桿槍」的團結協作精神內涵。

報導指出，一句簡簡單單的「北京明白」背後，其實是發射場、測控通信、著陸場、航天員、火箭、飛船、空間站、有效載荷等，各大系統的共同努力。

「北京明白」換小哥了，前任小哥仍在旁「坐鎮」。(取材自人民網)
「北京明白」換小哥了，前任小哥仍在旁「坐鎮」。(取材自人民網)

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