北京蠶食美國後院 提升哥倫比亞戰略夥伴關係

10月25日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的哥倫比亞總統佩特羅舉行會談。圖為會談前，習近平在人民大會堂北大廳為佩特羅舉行歡迎儀式。 (中新社)

中國在美國後院—拉丁美洲又取得外交新進展。中國國家主席習近平 25日與到訪的哥倫比亞總統裴卓舉行會談並共同宣布，將雙邊關係提升為戰略夥伴關係，習近平並表示歡迎哥國「早日加入『一帶一路 』大家庭」。

裴卓是哥國首位左翼總統，也是繼上周智利總統博里奇之後，又一名訪問中國的拉美左翼領導人。

據央視新聞報導，習近平25日下午與裴卓會談時提到，希望哥倫比亞早日實現全面持久可持續和平，「中哥關係基於平等互惠共贏，歡迎哥倫比亞早日加入共建一帶一路大家庭，實現共同發展繁榮」。他還提及，將鼓勵更多哥倫比亞特色優質產品進入中國市場。

裴卓則表示，哥方願將自身區位優勢和發展戰略同「一帶一路」倡議對接，加強基礎設施、清潔能源等領域合作，並歡迎中國企業赴哥投資，推動雙邊貿易關係更加平衡發展，這有助於幫助哥倫比亞推進國內和平進程。

今年以來，已有多位拉美國家領導人訪問北京 ，包含阿根廷、智利、委內瑞拉、蓋亞那、巴貝多、巴西以及宏都拉斯等國。

中共官媒環球時報援引中國國際問題研究院發展中國家研究所所長王友明分析指，這和拉美當下「一片粉紅」政治格局有關，左翼執政的國家通常更容易和北京形成「政經雙熱」局面。

公開資料顯示，中國與哥國雙方去年貿易額為226.42億美元，中國出口額遠大於哥國。基礎建設部分，目前波哥大地鐵一號線、西部輕軌、巴拉諾瓦太陽能廠等設施都是由中企負責建造。

中國駐哥倫比亞大使朱京陽近日透露，哥國牛肉、養殖蝦即將獲准輸中。10月初朱京陽向裴卓遞交到任國書時，裴卓就表示該國正認真研究加入「一帶一路」。

截至今年10月，拉美國家與中國建交的26國當中，已有22國簽署「一帶一路」協議。另，北京與拉美國家的「中拉論壇」部長級會議機制，已預告將探討在2024年論壇十周年之際，舉行「中拉論壇峰會」的可能性。