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中澳回溫 澳總理訪華前夕 返還中國4文物、1件化石

中國新聞組／北京26日電
中國駐澳洲大使館展示澳返還的明清或近現代犧尊。(新華社)
中國駐澳洲大使館展示澳返還的明清或近現代犧尊。(新華社)

中國與澳洲關係近期不斷回溫，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）下月訪華前夕，澳洲25日向中國返還4件流失文物藝術品與一件古生物化石。香港中通社指出，其中包括自中澳兩國建交50多年來，澳洲國家美術館首次向中國返還文物藝術品，中國對此表示讚賞。

新華社報導，中國駐澳洲大使館25日舉行儀式，接收澳方向中國返還的4件流失文物藝術品與一件古生物化石。

據報導，此次返還的文物藝術品與古生物化石具較高歷史、藝術與科學價值。其中，北朝至唐彩繪陶製人物騎馬俑、隋晚期至唐銅鎏金佛立像和晚侏羅世至早白堊世潛龍化石，均為澳洲藝術部文化財產、收藏品和文物辦公室在海關入境環節截獲；明清或近現代「犧尊」和清代髮簪分別由澳洲國家美術館和澳友人約翰麥克唐納捐贈。

中國駐澳洲大使肖千致辭表示，這些文物回歸祖國，顯示中澳兩國政府對保護文化遺產的共同承諾，是雙方文化遺產交流的盛事和友好合作的見證。希望雙方繼續攜手共進，為增進民眾相互了解和兩國關係健康發展作出更大貢獻。

澳洲藝術部部長伯克表示，中國有權利追回被盜的文物藝術品，澳洲高度重視文物藝術品被盜議題，致力於按照國際博物館界通行規則，促使其回歸原屬國。

澳洲國家美術館館長米茲維奇表示，期待與中方在相互尊重的基礎上，通過促進彼此交流與理解，繼續鞏固並發展合作關係。

報導指出，這是繼2015年澳方向中國返還一件清代觀音像以來，澳方再次向中國返還文物藝術品；同時也是澳洲國家美術館和澳洲公民首次向中國捐贈文物藝術品。

另外，在25日的中國外交部例行記者會上，發言人毛寧表示，中國和澳洲於2009年簽署關於文物保護的諒解備忘錄。此後，澳方於2015年向中方返還一件文物。此次澳方再次向中方返還4件流失文物藝術品與1件古生物化石，我們對此表示讚賞。

中央社報導，中澳關係近期出現新進展，中國本月同意釋放澳洲記者成蕾，她自2021年2月被北京依涉嫌「為境外非法提供國家秘密罪」逮捕關押。另外，中國將在5個月內重審對澳洲葡萄酒加徵的懲罰性關稅；澳洲也將暫停向世貿組織提起的申訴。此前，中國在8月取消對進口的澳洲大麥課徵高額關稅。

艾班尼斯稍早前宣布將於11月4日至7日訪問中國。

中國駐澳洲大使館展示澳返還的清代髮簪。(新華社)
中國駐澳洲大使館展示澳返還的清代髮簪。(新華社)
中國駐澳洲大使館展示澳返還的晚侏羅世至早白堊世潛龍化石。(新華社)
中國駐澳洲大使館展示澳返還的晚侏羅世至早白堊世潛龍化石。(新華社)
中國駐澳洲大使館展示澳返還的隋晚期至唐銅鎏金佛立像。(新華社)
中國駐澳洲大使館展示澳返還的隋晚期至唐銅鎏金佛立像。(新華社)
中國駐澳洲大使館展示澳返還的北朝至唐彩繪陶製人物騎馬俑。(新華社)
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澳洲 美術館 關稅

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