王毅訪美前夕 習近平釋善意 喊互利合作、管控分歧

美中關係全國委員會在紐約舉行2023年度頒獎晚宴。中國國家主席習近平和美國總統拜登分別致賀信，由中國駐美國大使謝鋒和美國前財長蓋特納分別宣讀。圖為謝鋒宣讀賀信。 (中新社)

中國外長王毅 啟程訪美前夕，國家主席習近平 在一封賀信中表示，中方願本著相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，同美方推進互利合作，妥善管控分歧，合力應對全球性挑戰。對照中美多家企業近期在美簽訂2017年來最大宗貿易協議，習近平此次喊話似乎再對美釋善意。美前國務卿 季辛吉則指出，美中和則世界和，分則毀滅世界。

習近平是在向24日於紐約舉行的美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信時做上述表示。據中國駐美大使館消息，受邀出席晚宴的中國駐美大使謝鋒於現場宣讀習近平賀信並致詞。習近平並在賀信中說，中方願與美國「相互成就、共同繁榮，造福兩國，惠及世界」。

謝鋒並表示，中美關係回不到過去，但不意味著要推倒重來，更不應該開歷史倒車。中方始終認為兩國應該是夥伴而不是對手，始終相信中美應該互利共贏而不是零和博弈，始終期待中美關係穩下來、好起來而不是滑向衝突對抗。下階段中美還有一系列高層交往，希望美方同中方相向而行，管控消極因素，推進積極議程，爭取中美關係重回正軌、行穩致遠。

習近平25日會見美國加州州長紐森時還提出，中美在綠色發展、應對氣候變化等領域合作潛力巨大，雙方完全可以加強這方面合作，將其打造成中美關係發展新亮點。

北京當局近來頻頻傳達與美國改善關係的意向，王毅此行預計安排下個月舊金山APEC峰會上的「拜習會」。

而在美中關係全國委員會年會上獲頒年度「美中友好獎盃」的美國前國務卿季辛吉表示，他堅信中美擁有為世界帶來和平與進步的獨特能力。「如果他們不在一起，就可以毀滅世界。」

另據路透報導，美國大豆出口委員會表示，中國大宗商品進口商代表團23日在美國愛荷華州首府狄蒙舉行的中美可持續農產品貿易論壇上，簽署了價值數十億美元、以大豆等農產品為主的合作備忘錄。這是中美自2017年以來首次簽署此類大宗協議。相關合作協議還有玉米、高粱與小麥等農產品。

簽署協議企業包括阿徹丹尼爾公司（ADM）、彭吉（Bunge）、嘉吉（Cargill）、中糧國際、中儲糧油脂、山東渤海實業、豐益國際旗下富之源飼料蛋白開發有限公司、中國糧油控股有限公司等共逾11份採購協議。

不過，報導指出，框架合約通常是不具約束力的購買意向書。且中國從美國進口的農作物總量遠低於以往正常水準。