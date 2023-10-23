專家認為翟雋中東調停難有成效 但北京可藉機和美國較勁

中國中東問題特使翟雋（左）2019年底在約旦河西岸會晤巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（右）。（美聯社）

以巴戰火7日爆發後，美國在中東穿梭斡旋，總統拜登更親訪以色列。與美國關係緊張的中國亦遣中東問題特使翟雋赴中東調停，但美國有線電視新聞網（CNN）23日報導，北京 調解此項長期衝突的經驗少，專家多不預期翟雋達成具體成效，但北京可藉機宣揚不同於華府 的中東理念。

北京迄今未直接點名譴責巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯，不過已派翟雋旋風式出訪中東，意在促進停火和談。翟雋已造訪卡達，並於埃及出席一場和平峰會，呼籲停火及讓被以軍圍困的加薩取得人道救援。翟雋也重申北京對以巴「兩國方案」的支持。

CNN指出，斡旋和解相當困難，尤其北京欠缺調停這項長期難解衝突的經驗和專才；在各方勢力分歧的中東，北京亦無有力的政治或軍事據點。中東事務專家並不預見翟雋出訪將帶來具體調停成果，但時值美中戰略競爭升溫，此行可讓中國有機會將全球權力平衡朝對己有利方向傾斜。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」中東與北非項目主任瓦基爾表示，中國欲藉由呼籲衝突降溫並表達強烈支持巴勒斯坦，來施展外交角色，但可視為帶有點投機主義。瓦基爾說，北京調停以巴衝突未有太多成果，中國頂多能提供象徵性外交支持。

華府智庫「大西洋理事會」非常駐高級研究員、現主要在阿聯阿布達比活動的傅爾頓則表示，翟雋出訪將展示北京和阿拉伯國家的團結，並可宣揚和美國不同的中東理念。但傅爾頓說，北京雖希望被看作積極負責的強權，但在中東涉入未深，尚難扮演領導角色。

專家認為，北京正尋求利用外交出使，強化打造在阿拉伯世界和「全球南方」國家中領頭羊地位。這些開發中國家長期對巴勒斯坦友善，並對美國主導的世界秩序不盡滿意。

CNN報導，北京此次並非首度表態有意調解以巴衝突，早在2000年代起就有志從中斡旋，但大致仍是象徵性角色。北京雖曾提出數項概略提案，過去也邀請以巴人士赴北京會談，但具體成果甚微。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點