中日關係停滯之際…日駐中大使傳換人 非中國專家接任

日媒引述消息人士透露，日本政府擬起用現任駐印尼大使金杉憲治（中）接替垂秀夫的駐中大使職位。（新華社資料照片）

日本 共同社22日報導，日本政府擬起用64歲的駐印尼 大使金杉憲治擔任下任駐中國大使，正在就此展開最終協調。金杉憲治將是約七年來首位非來自日本外務省漢語研修班的大使。香港商業電台引述分析說，在日中關係長期停滯不前之際，日本政府計畫委派「非中國專家」出任駐中大使，是希望突破僵局。

中央社引述共同社報導稱，多名日中外交消息人士透露了上述訊息，並指近期日本內閣會議將作出決定。

報導分析，東京電力福島第一核電站處理水啟動排海後，中國全面暫停了日本水產品的進口，加上因間諜嫌疑被逮捕的安斯泰來製藥公司日籍男員工事件，圍繞尖閣諸島的緊張等，兩國關係存在很多課題，新大使將面臨艱難局面。

報導說，金杉憲治「信息蒐集能力受到好評，在2018年6月史上首次美朝（北韓 ）首腦會談時作為聯絡人員被派遣。他就任印尼大使後，在社交網站（SNS）上介紹公務等，大力進行了對外宣傳」。

現任日本駐中國大使垂秀夫於2020年11月就任。報導提到，最近兩任駐中大使都來自漢語研修班，上一任非漢語研修班的大使是2016年結束任期的木寺昌人。