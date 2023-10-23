中又逮1美諜 重點軍工單位當眼線 洩密1次獲1000美元

向美國提供軍工機密的侯男被捕受審中。（視頻截圖）

中國官媒22日報導，北京 當局又破獲一起美國間諜 案。一名旅美學者被策反參加美國的情報工作，在重點國防軍工單位擔任眼線、賺取顧問費用，涉案人員已被移送受審。這是中國政府4月修訂和擴充「反間諜法」、號召全民抓間諜以來披露的最新一起間諜案。

央視新聞22日「今日說法」節目報導，一名在「重點國防軍工單位」服務的侯姓學者，於2021年7月23日遭四川國安單位破獲，被美方策反、發展進行間諜行動，目前正在成都中級法院審理中。

報導說，侯男2013年被公派前往美國一所大學擔任訪問學者時，一名與侯親近的美國教授向他引薦一名美國顧問公司的人員，其實真正身分是美國情報官員，以顧問公司當掩護。

接下來的數個月中，美國顧問與侯男培養交情，邀請他向這家顧問公司提供諮詢，每次的諮詢費用是600美元到700美元。2013年7月，侯的妻子與小孩到美國與他團聚時，美國官員向侯男披露自己的情報官身分，要求合作，侯男指在擔心妻兒安全的情況下，開始擔任美方間諜。

報導稱，根據新的協議與安排，侯不再給美國情報官員寫文章，而是一對一回答美方人員針對中國機密情況的提問，每次歷時大約一小時，可以得到1000美元的報酬。

央視也報導，侯男回國後為了安全起見，常常約美方人員在他出國參加國際會議期間見面，先後與4名美國情報人員見面20多次。數年間，多次向美方提供中國國防軍工領域情報訊息，涉及絕密級2份，機密級3份，祕密級6份。

在這項報導或者中國官方的聲明中，都沒有公布侯男在中國的服務單位，或者是訪問美國去了哪間美國大學。

四川成都是中國軍事工業的重地，設計生產中國殲20匿蹤戰鬥機，也設計製造殲10戰鬥機及外銷的梟龍戰鬥機。

另據法廣引述共同社報導，一家在中經營的日本 貿易公司，其中一名中國員工因涉嫌洩露稀有金屬相關信息，人被拘留，同時中國國企負責稀有金屬的一名員工也被拘留。2人已於3月份同時在北京和上海被抓。