中澳關係「回暖」 恢復進口+撤反傾銷稅

中澳關係近期出現明顯緩和跡象，中國商務部22日宣布，中澳在WTO架下，就彼此關切的葡萄酒、風塔等世貿爭端進行了友好協商，並達成妥善解決的共識。（路透）

澳洲 總理艾班尼斯22日宣布，將於下個月4日至7日訪問北京 。中澳關係在澳洲上一任總理莫里森執政時跌入低谷，但艾班尼斯去年5月上任後，兩國關係逐漸緩和。中國今年起已逐步恢復澳洲煤炭、木材、龍蝦等進口。為促成此次艾班尼斯訪華，今年8月中國又取消澳洲進口大麥反傾銷稅。

綜合本報系聯合報、明報報導，中國是澳洲最大貿易夥伴，但澳洲曾呼籲赴中調查新冠病毒起源；禁止華為參與澳洲5G網絡建設；發起對中鋼鋁及A4紙的反傾銷調查，並對包括達爾文港在內的關鍵基礎設施進行風險評估。而中方也對澳洲數十種出口產品實施限制措施。

中國商務部於2021年3月26日宣布，認定澳洲進口葡萄酒存在傾銷行為，自當年3月28日起對澳洲進口葡萄酒開徵反傾銷稅，為期5年，稅率為116.2%至218.4%。澳洲為此向WTO 提出仲裁申訴。

澳洲則早於2019年就對自中國進口的風機課徵反傾銷稅，中國也就此向WTO提出申訴。

但澳洲工黨政府去年5月上台後，就積極改善與中國的關係，北京當局也開始逐步調整對澳洲採取的多項貿易制裁措施，包括在今年8月結束對澳洲大麥徵收80.5%的反傾銷稅。

澳洲反傾銷委員會也於10月16日表示，對來自中國的風機產品終止反傾銷措施將不會對國內產業造成實質損害，建議於2024年4月16日到期終止該措施。